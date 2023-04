El tema de las barras en el país y, especialmente, en Medellín con el caso de ‘Los der Sur’ en el estadio Atanasio Girardot ha dado mucho para hablar.

Exjugadores del club han sido críticos con esta problemática y uno de ellos ha sido Faustino ‘Tino’ Asprilla, que en sus redes sociales ha dejado sus comentarios.

(Amigas de Clara Chía arremeten contra Shakira, ¿qué dijo Piqué?)(¿Pinto le negó el saludo al Bolillo? Así fue el reencuentro)

Otro frente a frente



Asprilla le ha dado duro a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, porque, según él, no ha manejado con altura este inconveniente.



Y Quintero, casi siempre, le ha contestado en similares términos, lo que ha desencadenado en una ‘pelea’ de redes sociales.



Lo último que se supo fue un duro trino del Alcalde hacia el exdelantero del club y de la Selección Colombia, en el que le ‘canta la tabla’.



“No le respondí al Tino porque él no es el que maneja su cuenta de Twitter, lo hace Carlos Escobar quien es integrante del Centro Democrático. A veces le preguntan (al Tino) por qué trinó tal cosa y él responde, ‘ah, yo no sabía…’ tomando cerveza y haciendo tiros al aire”, dijo Quintero.

Facebook Twitter Linkedin

Atlético Nacional vs. Unión. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO



Y agregó: “Al ‘Tino’ Asprilla y a Jhon Jairo Tréllez les aconsejo que manejes ellos su propia cuenta de twitter”.



(‘Supermán’ López: terribles heridas del accidente, nuevo parte médico)



Deportes