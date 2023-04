Sigue la polémica que se ha desatado luego de que la Dimayor anunciara que una de sus propuestas para combatir la violencia en el fútbol colombiano es regresar a las vallas en los estadios.



La iniciativa fue del presidente de Millonarios, Enrique Camacho, y tuvo eco en la reunión de este lunes de la Dimayor.



La Dimayor anunció: "Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con mallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego. Considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU".

Mallas en estadios. Foto: Archivo EL TIEMPO

A su vez, Camacho precisó: "Las mallas deben ser de 2,50 de altura y 25 metros, así lo dice la ley. Es que acá el tema es que hay que aplicarla, no hay más".



Las mallas metálicas se eliminaron en 2011 para el Mundial juvenil que tuvo como sede a Colombia y por reglamento Fifa.



Sin embargo, esta propuesta generó una ola de críticas desde diferentes sectores.

Medellín dice no

Así quedó el estadio tras los desmanes de Los Del Sur Foto: Jaiver Nieto

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó en primera instancia que escuchaba a los ciudadanos para que opinaran sobre las propuestas de la Dimayor.

Pero luego, en su cuenta de Twitter, fue enfático en decirle 'no, a la iniciativa de las vallas.



"Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega", dijo.

Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 25, 2023

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

