Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, reaccionó este lunes con un fuerte mensaje, tras las declaraciones entregadas por Mauricio Navarro, presidente de Nacional, a distintos medios.

El dirigente del cuadro verdolaga manifestó en distintos espacios radiales que el Atanasio Girardot es alquilado y que, si no se los alquilan más, buscarían jugar en estadios fuera de Medellín o, si es el caso, fuera del país.



Esto, luego de que Quintero anunciara: "No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles".



‘Todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía’

"Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente", apuntó Quintero en su cuenta de Twitter.

‘Espero que no sea una amenaza’

Más tarde, en charla con Blu Radio, el dirigente Mauricio Navarro dijo que "no ha tenido el placer" de conocerlo (a Quintero) y que espera que no sea "una amenaza".



"Si nos permite jugar en el estadio y somos invitados, si el alcalde nos permite jugar y nos invita. Si no expulsa al equipo del cual es hincha, bienvenido sea" (sic), añadió.

Esta tarde, en Medellín, se definirá el estadio donde Atlético Nacional jugará su partido de Copa Libertadores, este jueves, ante Melgar, de Perú.

