Dos barras bravas murieron este domingo y otros 14 ciudadanos resultaron heridos en una riña tras el clásico entre Independiente de Medellín y Atlético Nacional.



"Infortunadamente dos ciudadanos perdieron la vida, los cuales fueron atacados por armas cortopunzantes y objetos contundentes", señaló el coronel de la policía Henry Bello, en un video compartido a periodistas.



De acuerdo con la policía, los fallecidos tenían 25 y 34 años y eran hinchas del Independiente de Medellín, que el sábado cayó por 3-1 ante el Atlético Nacional.



La riña se produjo en los alrededores del estadio Atanasio Girardot de

Medellín, donde semanas atrás hubo enfrentamientos entre hinchas del Atlético Nacional y policías.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, primero rechazó los actos de violencia y anunció una recompensa de 200 millones para quien brinde información sobre lo ocurrido. Luego, sorprendió con un fuerte mensaje.



"Quienes participaron en la riña no son hinchas, son asesinos", dijo.



'No quedará ninguno libre'

Daniel Quintero Calle, candidato independiente a la alcladía de Medellín

"No quedará ninguno libre. Quienes participaron en la riña no son hinchas, son asesinos. No es el estadio sino la cárcel lo que les espera. Tenemos suficiente material probatorio, videos y testimonios. La fiscalía ha delegado un fiscal especializado. Se suman 15 agentes de la policía judicial y una recompensa de hasta 200 millones por información", manifestó Quintero en su cuenta de Twitter.

El jueves altos dirigentes del fútbol y autoridades de gobierno se reunieron para analizar sanciones más severas contra quienes alienten la violencia en los estadios.



La ley colombiana solo sanciona con multas económicas y prohibición de ingreso a los estadios por hasta cuatro años a quienes se involucren en incidentes en eventos deportivos.



Pese a los castigos , el 18 de abril, en Manizales, los hinchas del Once Caldas provocaron incidentes en protesta por los malos resultados del equipo. Y el 27 de febrero, un supuesto hincha del Deportes Tolima saltó a la cancha del estadio Ibagué, y golpeó por la espalda a un jugador de Millonarios.



Ante los incidentes, Dimayor, ente rector del fútbol colombiano, pidió reinstalar vallas metálicas en las tribunas de los estadios, pero la medida fue descartada.



Las mallas fueron retiradas en 2011 de todos los estadios de Colombia de cara al Mundial Sub-20, por una exigencia de la Fifa que recomienda no obstaculizar la circulación de los hinchas en caso de emergencia.

*Con AFP