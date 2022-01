Millonarios arrancó este martes su pretemporada, en medio del inconformismo de la afición por la falta de refuerzos para la Liga y la fase 2 de la Copa Libertadores.

Sus novedades, por ahora, son el portero Álvaro Montero y el defensor José Cuenú, que ya firmó contrato.

El plantel, a exámenes médicos



Fue una jornada dedicada a exámenes médicos y a las respectivas pruebas físicas con las que Millos dio inicio a su pretemporada. Por ahora, se sabe que está cerca el atacante Diego Herazo, del Medellín.



Además, que el atacante Ricardo Márquez podría no continuar en el plantel, pues fue citado por el Unión Magdalena, aunque no está descartado.



El máximo accionista del equipo, Gustavo Serpa, respondió a las críticas. “Se les olvidó que contratamos a Montero... Una de las principales contrataciones es él, con gran esfuerzo. Era la gran solicitud del técnico. Ahora estamos tratando de completar la plantilla y el DT (Alberto Gamero) nos pidió arquero, defensor central, volante de primera línea y un ‘9’ ”, dijo.



Serpa defendió la opción de fichar a Herazo, aunque no la ha cerrado, y descartó a jugadores como Larry Vásquez y Ángelo Rodríguez.



Millonarios perdió para esta temporada a dos hombre claves, el volante Daniel Giraldo y el delantero Fernando Uribe. El club disputará el próximo sábado un partido amistoso contra Universitario de Perú, en la tradicional Noche Crema.

Atlético Nacional, con el 2022 en la cabeza

Por su parte, comenzó trabajos también el Atlético Nacional. El equipo verde, que cuenta con refuerzos como el volante Jhon Duque y con el regreso de Álex Mejía, confirmó a Daniel Mantilla, que estaba en La Equidad.



“¡Nuevo comienzo! Exámenes médicos, neuromusculares, antropométricos y de movimiento”, dijo el equipo en su cuenta de Twitter.



Tras anunciar la llegada de Alexander Mejía y Jhon Duque, Atlético Nacional sigue cerrando sus fichajes de cara a la temporada 2022. El martes, Daniel Mantilla se convirtió en nuevo jugador del conjunto antioqueño.



Mantilla de 25 años, comenzó su carrera deportiva en Real Santander en la temporada 2014, de allí pasó por Patriotas Boyacá en dos oportunidades, Itagüí Leones FC, Académica de Coimbra de Portugal y La Equidad, club donde tuvo un gran 2021, con 27 partidos disputados, un gol y cinco asistencias.



El reto para Daniel será en demostrar sus buenas actuaciones en equipos chicos de Colombia en un grande como Nacional. El jugador llegó procedente de Patriotas, dueño de su ficha.



