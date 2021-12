Daniel Giraldo fue la noticia al inicio de la actual Liga Betplay II 2021 y lo será, aparentemente, en el inicio del próximo torneo. Todo por cuenta de las decisiones de los clubes bogotanos que han aprovechado su talento pero que, a última hora, no han llegado a acuerdos con él.



Lo invitamos a leer: La Liga tendrá finalistas legítimos (Meluk le cuenta)

Vale mencionar que esta historia arrancó en Independiente Santa Fe, equipo que potenció la imagen del jugador al punto de ponerlo en la esfera internacional. En su momento se mencionó un interés de la MLS, que habría motivado al eficiente mediocampista a no renovar su vínculo con el club cardenal. Pero esa opción no se cristalizó y, de repente, a pesar de haber sido una de las revelación es de la última campaña, se quedó sin equipo.

Apareció Millonarios

Facebook Twitter Linkedin

Alianza vs. Millonarios. Foto: Dimayor

En el medio hubo un periodo de mucha preocupación por la posibilidad de no jugar, la negativa de Santa Fe de recibirlo después de los manejos que rodearon la historia y, al fin, una oportunidad dorada para Millonarios, que al verlo libre le hizo una oferta y le aseguró un contrato por seis meses. Después vendría un cambio de representante, para sumar incertidumbre a su proceso.



Pero vestido de azul, Giraldo volvió a rayar en la condición de figura: a sus 29 años (1,78m de estatura, perfil derecho), jugó 19 partidos, todos como titular, marcó dos goles y dio nada menos que 3 asistencias, para una calificación promedio en Sofascore de 6,9 en la campaña.





Le puede interesar: Cristiano y Messi se encuentran en los octavos de final de la Champions



Son números suficientes no solo para haber merecido una buena oferta de renovación en Millonarios, sino también, por supuesto, para abrir las puertas de otros clubes. Pero eso nunca ocurrió, según cuentan desde el entorno del jugador: el azul no habló con él y, después del trauma de la salida de Santa Fe, lo último que quería era estar en el aire a fin de año. Por eso habló con Junior.



A esta altura es prácticamente jugador del club tiburón, que aprovechó la pasividad del club bogotano y le ofreció un contrato muy generoso en lo económico y que le garantizaría más estabilidad. Ya solo le faltan las pruebas médicas, que no son solo un trámite en Barranquilla.



De pasarlo, Giraldo llevará todo su talento a un equipo donde tendrá que competir con gente de la casa como Ángel o con mucha cancha ya, como Didier Moreno. Pero esa es otra discusión y es, en rigor, el lío que tendrá que resolver el técnico Arturo Reyes, a quien le fortalecerán el equipo con el mediocampista y con goleadores como Fernando Uribe y hasta, posiblemente, Miguel Borja, una de esas maniobras tan usuales en Junior cuando se aproximan las jornadas electorales en el país.



Ahora el tema de Giraldo es terminar el torneo, ver hasta dónde pueda llegar con Millonarios después de haber ayudado ya a asegurar Copa Libertadores y armar mudanza para la capital del Atlántico. Queda la duda de qué pasó en el azul, que aprovechó la oferta con él hace seis meses y, en vez de aprender la lección que le dio a Santa Fe al fortalecer a su rival de patio, de nuevo lo dejó ir.



Una parte de esta historia aún no se conoce. Pero al mercado de fichajes esos detalles le importan poco.



REDACCIÓN FUTBOLRED