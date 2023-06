Millonarios derrotó a Atlético Nacional para conseguir su estrella número 16. Y a pesar de que la alegría de los hinchas bogotanos ha sido el principal foco tras la consagración del sábado, también ha llamado la atención la polémica 'jugadita' que habría protagonizado un recogebolas en la tanda de penales en la que se definió el título.



En contexto: La 'jugada maestra' de Millonarios en los penales: ¿qué tuvo que ver el recogebolas?

Según se ve en los videos del partido, al parecer uno de los recogebolas de Millonarios entró a la cancha, tras el primer penal de ambos equipos, y retiró la toalla del arquero Kevin Mier, de Nacional.



Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, negó en primera instancia que el hecho hubiese ocurrido. Según dijo, él se vino a enterar este lunes, varias horas después del hecho. Luego, en charla con 'Blu radio', manifestó que fue un "jugador" el que se dio cuenta y tuvo, en sus palabras, la "viveza".



Esto dijo el DT de Millos: Gamero se pronuncia por polémica 'jugadita' de recogebolas de Millonarios vs. Nacional



Conforme han dicho algunos comentaristas, el jugador señalado de iniciar la 'jugadita' habría sido el volante Daniel Giraldo. Y, precisamente, en las últimas horas, Giraldo habló al respecto. Y sus declaraciones le han puesto aún más fuerza al debate en redes sociales.

Acá le saque todo el zoom al video que anda en redes.



Crédito al autor pic.twitter.com/R4KkxelTQ7 — Azul&Blanco (@Gago_90) June 25, 2023

'Fueron cosas de Dios': habla señalado de la polémica del recogebolas de Millonarios vs. Nacional

Daniel Giraldo, jugador de Millonarios. Foto: Cortesía de la Oficina de prensa de Millonarios / Captura Win Sports

Antes de la partida del plantel de Millonarios a Argentina, donde jugará contra Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, Daniel Giraldo fue entrevistado por el equipo de 'Adictos al balón'. medio de comunicación digital.



Y al ser interrogado por lo ocurrido con el recogebolas, Giraldo manifestó: "Son cosas que uno con el paso del tiempo va aprendiendo. Es algo que no sabíamos, no sabíamos si Mier tenía información o no... pero igual le dijimos al recogebolas que estuviera pendiente".

"Fueron cosas de Dios", concluyó Giraldo.



Siga leyendo: El desconsolado llanto del hincha de Millonarios que no pudo celebrar en El Campín

Ⓜ️🔵 " Le dije al recogebolas que estuviera pendiente" ⚽️🇨🇴



Daniel Giraldo habló sobre la situación de la recogebolas y la toalla de Kevin Mier en la tanda de penales en la final entre @MillosFCoficial 🔵⚪️ y @nacionaloficial 🟢⚪️



Juan Moreno 🔵⚪️ también habló de la situación pic.twitter.com/GZtc0gL4Yz — Adictos al Balón (@AdictosAlBalon) June 26, 2023

Las declaraciones de Giraldo han avivado aún más el debate en redes sociales sobre lo ocurrido.

