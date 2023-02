El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer este viernes su resolución de sanciones sobre lo sucedido el domingo en la fecha 4 de la Liga en Ibagué, por la agresión de un hincha al jugador Daniel Cataño de Millonarios, y su respuesta al aficionado.

Las sanciones

El Comité, que el jueves se reunió para estudiar los descargos de las partes, decidió sancionar a Daniel Cataño, al Deportes Tolima y a la plaza de Ibagué.



En cuanto a Tolima, se imponen cuatro fechas de suspensión a la plaza del Manuel Murillo Toro por lo sucedido, más una multa económica.

Daniel Cataño es agredido por un hincha. Foto: Tomada de Twitter

"Deportes Tolima S.A. (“Tolima”), sancionado con cuatro (4) fechas de suspensión total de la plaza y multa de doce millones setecientos sesenta mil pesos ($12'760.000) por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5,6, 7,8 y 9 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (en adelante “CDU de la FCF”); en el partido programado por la 4.ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023, contra el club Azul & Blanco Millonarios F. C. S. A", dice el boletín emitido este viernes.



Por su parte, Daniel Cataño recibió una sanción deportiva de tres jornadas de suspensión y también una multa económica.



"Daniel Felipe Cataño Torres, jugador del registro de Azul & Blanco Millonarios F. C. S. A., sancionado con tres (3) fechas de suspensión y multa de seiscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos ($ 618.666) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 63 del CDU de la FCF, en el partido programado por la 4.ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023, contra el Club Deportes Tolima S. A.".



El Comité explica sobre su sanción: "Descartado que la reacción del jugador correspondiera a quien repele un ataque y que por el contrario se trató de una reacción de retaliación, reconociendo que concurren dos causales de atenuación y una de agravación de responsabilidad, se extendió la duración de la suspensión automática al intermedio entre el límite mínimo (dos fechas) y el máximo (cuatro fechas), por lo que se fijo en tres fechas de suspensión. Idéntica fórmula fue aplicada para imponer la sanción adicional de multa".



Previamente, los capitanes de los equipos profesionales manifestaron en un comunicado conjunto que no aceptaban sanción para el jugador de Millonarios.



En cuanto al hincha agresor, el Comité respalda la sanción de las autoridades con la prohibición para asistir a un escenario deportivo durante 3 años, más una multa económica de alrededor de los 20 millones de pesos.

El caso

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima. Foto: Archivo particular.

Los incidentes se registraron el domingo antes del partido, cuando el futbolista fue agredido por Alejandro Montenegro, quien ingresó a la cancha y golpeó al jugador, quien a su vez respondió la agresión por lo que fue expulsado por el árbitro Wílmar Roldán. Luego, Millonarios se negó a disputar el partido.



El central presentó su informe arbitral relatando lo sucedido. Este fue estudiado por el Comité Disciplinario.



La primera decisión, tomada desde la Dimayor, fue la de reprogramar el partido para el día 29 de marzo a las 8 p. m. en Ibagué.



Esto debido a que los dos equipos rechazaron la posibilidad de pelear los puntos en el escritorio. Por eso, ese factor quedó archivado, tal como informó el ente el pasado miércoles.



Luego de esto, se esperaba la resolución del Comité respecto a las sanciones para los involucrados.



Por otro lado, Cataño fue citado a declarar este viernes ante la justicia de Ibagué, pero el jugador no se presentará, pues dicen desde el club azul que nunca fue notificado de manera oficial.



