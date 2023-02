Una delicada situación se presentó este domingo, antes del comienzo del partido entre Deportes Tolima y Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Un hincha del Tolima se metió a la cancha y agredió al jugador de Millonarios Daniel Cataño. El futbolista respondió el golpe y el árbitro Wílmar Roldán lo expulsó.



Desde Millonarios se negaron a jugar por lo sucedido con el jugador. Y mientras se resolvía, el equipo se refugió en el camerino, lo que desató otra controversia, la molestia desde el Deportes Tolima.

'Es un boicot'

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Cataño es agredido. Foto: Tomada de Win Sports +

El presidente del club local, César Camargo, dijo: "Dos hechos reprochables, se sale de control lo del hincha; tendrá que ser judicialzado. Y que un equipo se retire de la cancha es un boicot al juego y al deporte, no se vale con que nos presionen de esa manera", dijo Camargo a Win Sports.



Además, acusó a Cataño de provocar a la afición antes del partido. "Hay un equipo que se retiró. Es un hecho inocultable. Estamos en contra de la provocación del jugador ayer, en contra de lo que sucedió, se sale de nuestro control", agregó.



Por su parte, el capitán del Tolima, Julián Quiñones, se solidariza con Cataño: "Estaría bien que no se jugara el partido, no nos hacemos ver bien con este, y se marcaría un buen precedente".



El partido fue suspendido.



DEPORTES

Más noticias de deportes