La polémica se armó tarde, pero finalmente se armó: la jugada que marcó la final Deportes Tolima vs Atlético Nacional estuvo viciada por un aparente error arbitral.



(En contexto: Tolima vs. Nacional: la razón por la que penal de Cataño 'debía repetirse').

El penalti que cobra Daniel Cataño, que no solo le ataja Kevin Mier sino que provoca la falta para expulsión del cobrador, pudo tener otro desenlace distinto si el árbitro, Andrés Rojas, se percata de un hecho que, a juicio de los especialistas, parece estar fuera del reglamento.



"La ley 14 en el procedimiento de ejecución señala que si en el momento del cobro el defensor y el atacante invaden, pase lo que pase se debe repetir, es decir haya o no haya gol. En este caso Mier lo tapó y, como los dos jugadores acortaron la distancia, se debió repetir", le explicó a Futbolred el reconocido exárbitro y analista José Borda.



(¿En la indigencia?: Henry Viáfara: reveladora foto del estado actual del ex-Selección Colombia).

➕ ¡Ataja Mier y el partido está más vivo que nunca! ❌#LAFINALxWIN pic.twitter.com/irAvHJjdOl — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 27, 2022

El asunto es que el error se descubrió 24 horas después de la final, que en ese momento nadie notó la anormalidad, empezando por el juez y que el título acabó en manos de un Nacional que marcó un gol agónico para el 4-3 global, cuando ya asomaba la definición por penaltis.



Sin embargo, queda la duda: ¿podría Tolima demandar y pedir los tres puntos por esa aparente equivocación que lo perjudicó?

¿Qué pasaría con el título?

En principio, el camino que tendría Tolima por la jugada de Cataño sería presentar una queja ante la Comisión Arbitral. Hecho que no tiene incidencia en el título de Atlético Nacional.



Sobre la posibilidad de una demanda, el abogado especialista en derecho deportivo Andrés Charria, reconocido por pleitos como el de la medalla de Maria Luisa Calle en Atenas 2004, explicó a futbolred: "los errores arbitrales no son susceptibles de enmienda, salvo tal vez que fuera un error provocado por el VAR, que no es el caso".



En la opinión del especialista, en materia legal, resarcir al Tolima implicaría "reanudar el partido desde el cobro del penalti y eso ya, simplemente, no es posible".



Así las cosas, la única opción que le queda al Tolima es elevar una queja ante la Comisión Arbitral y esperar algún castigo al juez Rojas. Sin embargo, la posibilidad de que haya incidencia en el marcador y por ende en el título resulta nula.

