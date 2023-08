Millonarios venció 1 a 0 este lunes a Deportes Tolima por la quinta fecha de la liga colombiana en el Estadio El Campín de Bogotá. Los dirigidos por Alberto Gamero sumaron su primer triunfo del campeonato contra un siempre complicado equipo ‘Pijao’.

Los ‘Embajadores’ volvieron a ganarle al Deportes Tolima luego de 15 partidos sin lograrlo; nueve empates y seis derrotas, es el saldo que tenía Millonarios antes de su victoria de anoche en Bogotá.



Daniel Cataño, una de las principales figuras del equipo de Alberto Gamero, fue consultado tras el juego en el que inició como suplente sobre supuestas ofertas recibidas por él del fútbol del extranjero. El volante antioqueño respondió y dejó saber que aún no está informado sobre un interés del fútbol de Brasil y Argentina: ‘No, no sé. Todo eso lo manejan mis representantes. Toda propuesta, todo comentario que me llega a mí inmediatamente se los traslado a ellos’.

Ⓜ️ ‘Mi presente es Millonarios pero si se da, bienvenido sea porque es un sueño que tengo. Me gustaría jugar en el fútbol internacional’: Daniel Cataño sobre los rumores de supuestas ofertas del fútbol del exterior. pic.twitter.com/rSYzbaG1iG — Santiago Pabón 🌫️ (@santipabon) August 8, 2023

‘Me gustaría jugar en el fútbol internacional’: Daniel Cataño

También afirmó que por el momento está concentrado en seguir cosechando triunfos con Millonarios, sin embargo, expresó su deseo de jugar en el fútbol del exterior: "Mi presente es con Millonarios y si se da, bienvenido sea, porque es un sueño que tengo y una aspiración que también mantengo".



Asimismo, en rueda de prensa, se le preguntó a Alberto Gamero por Juan Pablo Vargas luego de su fallido traspaso al fútbol brasileño, más concretamente al Santos de Brasil, por una lesión que le impidió superar con éxito los exámenes médicos.



"De pronto no se le dio esta vez, pero él sabe que tiene cosas importantes. Está feliz y está contento": Alberto Gamero.

Ⓜ️ Alberto Gamero habló con Juan Pablo Vargas y esto contó del presente del jugador tras su fallido paso a Santos de Brasil.



‘Hoy se dio cuenta que ese equipo (Santos) entró a zona de descenso. De pronto los tiempos de Dios no están para que él vaya a Santos’. pic.twitter.com/IcxZxWQwrv — Santiago Pabón 🌫️ (@santipabon) August 8, 2023

El técnico de Millonarios finalizó diciendo: ‘Hoy se dio cuenta que ese equipo (Santos) está peleando el descenso. De pronto los tiempos de Dios no están para que él vaya en estos momentos a Santos’.



Millonarios iniciará su defensa del título de Copa Colombia frente a Bucaramanga por el partido de ida de los octavos de final en el estadio El Campín, el próximo jueves a partir de las 8:10 de la noche.

