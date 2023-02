Alejandro Montenegro Díaz, quien agredió al volante de Millonarios Daniel Cataño, ofreció disculpas este lunes por su acto.

El partido de la cuarta jornada del Torneo Apertura estaba a punto de iniciar cuando Cataño recibió un puño por la espalda de un aficionado que logró ingresar al campo burlando la seguridad, al que persiguió y golpeó, por lo que Roldán le mostró la tarjeta roja.



Los jugadores y el cuerpo técnico de Millonarios decidieron abandonar el terreno de juego.



"Esto es el fútbol que nos corresponde a todos, y nuestra seguridad, del cuerpo técnico, de jugadores, está por encima de cualquier cosa (...) Tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad (...) nos tenemos que cuidar los unos a los otros", expresó el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, al árbitro Roldán.

El agresor



El bus de Millonarios, cuando abandonaba el estadio Manuel Murillo Toro, fue atacado por más desadaptados, que con pierdas rompieron los vidrios y pusieron en peligro la integridad de los jugadores.



Horas después del bochornoso hecho, la Policía de Ibagué identificó como Dairo Alejandro Montenegro al agresor de Cataño.

Daniel Cataño es agredido. Foto: Tomada de Win Sports +

Se informó que Montenegro pasó la noche en la Fiscalía. En redes sociales, el agresor se presenta como estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios, sede Ibagué, y dice estar interesado en los emprendimientos. También promociona negocios de baldosas, ropa para mujeres y artesanías.



Este lunes, se concieron las primeras reacciones de Montenegro, quien pidió disculpas por lo que hizo.



"Me presento ante ustedes a pedir disculpas. Me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol, reacciones que no son correctas", dijo.



Y agregó: "Creo que un error mío no podía parar un partido. Esas son las consecuencias de los malos actos".



