Daniel Cataño había guardado silencio. Se refugió en su casa, en su familia, para no pensar tanto en eso, para no recordar tanto lo que pasó en la cancha del Manuel Murillo Toro de Ibagué, cuando un hincha del Tolima lo agredió, y él respondió, y lo expulsaron, y recibió 3 fechas de sanción. No quería hablar. Pero ya era hora.

Cataño habló primero con gol. El jueves hizo una espectacular anotación para la victoria contra Universidad Católica de Ecuador, Millonarios avanzó a la fase 3 de la Copa Libertadores, y el volvió a sonreír. Tenía esa sonrisa restringida, pero al fin la liberó, y entonces, se decidió a hablar, a volver a ese partido y a dar su versión de lo que pasó.

Cataño rompe silencio

Facebook Twitter Linkedin

Wílmar Roldán expulsa a Daniel Cataño. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

¿Cuál es su reflexión de lo que pasó?

No puedo ser ajeno a lo que pasó, obvio traté de blindarme con mi familia, apenas hoy doy la cara a la prensa, fue mi forma de vivir las cosas, blindar a mi familia que es la más afectada, uno está más acostumbrado a esto, pero para ellos es más difícil. Estuvimos tranquilos, en oración, conectados espiritualmente y para hacernos fuertes como familia.



Ahora que repasa lo que sucedió, ¿por qué respondió la agresión?

Pensándolo con calma, lo que me lleva a reaccionar así es el golpe por la espalda, a traición, no puedo verlo, estoy en el terreno de juego, mi lugar de trabajo, donde me siento seguro, en un estadio, uno imagina que hay logística, policía, uno no espera eso, pero cuando recibo el golpe, sin justificar mi reacción porque quizá no es la mejor, en mi humanidad siento rabia, ira de ese momento por recibir el golpe a traición. Mi reacción fue tratar de reducir a este tipo y ya cuando lo vi en el piso no puedo negar que sentí ganas de golpearlo, pero ahí Dios me dio la capacidad de frenar, respirar y alejarme... Si él me encara de frente a lo mejor no pasa nada, no nos golpeamos, pero cómo estoy de espaldas, siento el golpe y eso hace que uno reaccione de esa forma.



¿Se arrepiente?

Totalmente. Uno como ser humano tiene que aprender de los errores. Ojalá hubiera podido reaccionar diferente, pero no fui capaz. Esto es para aprender y saber que en esos momentos ojalá uno pueda tener más calma. No sé cuántos puedan reaccionar así o peor, pero la idea es que no vuelva a ocurrir.



¿Y si vuelve a ocurrir, reaccionaría igual?

Esperemos que no vuelva a pasar. Son cosas que pasan en poco tiempo. Todo depende cómo esté uno. No me justifico, pero no estamos libres de este tipo de cosas. Esperemos dar un mejor ejemplo si hay una próxima.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Cataño es agredido por un hincha. Foto: Tomada de Twitter

¿Qué opina de la sanción?

Fue algo complejo, sentí apoyo de la gente del fútbol; no es por la sanción sino por el tema de cómo se manejó: antes de uno sancionar y sentar precedente creo que tuvimos que proteger a los actores principales del fútbol, en este caso los jugadores y cuerpo técnico; yo no sentí ese apoyo desde la parte de arriba, obviamente sabemos que hay normas, leyes que rigen el deporte, pero creo que se hubiera podio mirar bien el contexto y no haber medido con el racero como se midió, se le pudo dar manejo a la situación teniendo en cuenta que el agredido fue el jugador; no estoy para reprochar nada, cometí un error y me toca asumirlo. Ya queda una fecha para volver a la normalidad.



(Le puede interesar: Hincha que agredió a Daniel Cataño volvió al estadio y publica video)



¿Usted confiaba en que le iban a bajar la sanción?

Era la idea, pero en estos pleitos legales uno trata de llevar todo a lo último, en este caso los abogados hacen su trabajo, pero es el comité disciplinario el que toma la decisión; la idea era sentar un precedente en general, pero en este caso fue contra los jugadores, para que a una próxima sepamos que no podemos reaccionar, que tenemos que tener autocontrol, porque los perjudicados vamos a ser los jugadores, vamos a pagar fechas de sanción. Con la Libertadores ha sido llevadero, pero si no, son 3 fechas. Y eso puede costar una titularidad, perder el ritmo de juego. Simplemente aceptar y dejar el mensaje de que se hubiera podido manejar de una manera diferente.

Siendo el hincha muy importante, somos los actores de este juego, se hubiera querido que por parte de la Dimayor y el Comité se hubiera sentado un precedente de que realmente nosotros somos pieza fundamental en esto. Ya no fue así, hay que darle la vuelta a la página.



En Países Bajos hubo un caso similar, el hincha entró a golpear y el arquero lo redujo... ¿qué opina de esa reacción que tuvo?

Lo vi, lo analicé, pero son dos contextos diferentes, uno de ellos es que en ese partido el agresor invade el terreno y va de frente donde el arquero, en mi caso estoy de espaldas, no lo veo, si mi agresor me encara de frente yo puedo retroceder, puedo evitar que me golpea y evitar responder; fue un caso diferente.



Tolima, en primera medida, quería jugar, y ustedes no...

Es que hay muchos intereses, deportivos como futbolísticos; obviamente ellos iban a tratar de mirar la mejor parte para ellos así como Millonarios, nosotros sentimos que no había garantías, se decidió, se respaldó y se tomó la decisión.



¿Y cuándo los hinchas aplauden al agresor, que mensaje fue ese?

Hace parte de nuestra sociedad, nos representa como estamos ahora. No son todos, no podemos generalizar, pero los que lo hicieron tienen tanta culpa, se sintieron tan identificados con el agresor que seguramente era lo que muchos hubieran querido hacer. Cada quién actúa con lo que tiene en su corazón.



¿La perece justa la sanción al hincha?

No, no tengo que decir nada de eso, no me corresponde.



¿Prefiere olvidarse del agresor?

Hay que darle la vuelta a la página. La vida no acaba acá.



El hincha en su momento se disculpó y dijo que le gustaría enviarle ese mensaje a usted…

No lo comparto, no lo entiendo, porque las veces que pudo hacerlo quiso hacerme ver como uno de los culpables de esto, no sé quién lo asesoraba, pero nunca nos pidió disculpas, si se arrepiente y realmente pedía disculpas lo hizo a los hinchas en general, para mí no era.

¿Usted denunció al hincha?

Como fue público y quedó registrado en cámaras, la asociación se hizo cargo del tema; había intereses de los clubes entonces se hizo una denuncia y en eso estamos.



¿El 29 se enfrentan, como cree que pueda estar el ambiente?

Nada, ir a jugar normal, cumplir con mi trabajo. Contra Ibagué y Tolima y todo el departamento solo agradecimiento por lo que viví allí; una persona no representa al resto.



¿Ya piensa en Mineiro?

Sí, es un rival competitivo, de mucha historia, con muchos pergaminos a nivel de Brasil y Sudamérica, va a ser un gran partido.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes