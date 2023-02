César Camargo, el indolente (Meluk le cuenta, opinión)

Por eso estamos como estamos. Por eso nos merecemos nuestra suerte. Aterrador que un barra bruto, un barra criminal fanático del Tolima haya entrado al campo de juego instantes antes del puntapié inicial a pegarle a Daniel Cataño, jugador de Millonarios y exfutbolista del Tolima, que respondió a la agresión y por eso fue correctamente expulsado. Millonarios se retiró alegando falta de garantías y solidaridad con su compañero.

Pero mucho más aterrador fue la posición tomada por el presidente del Tolima, César Camargo, que egoísta, pensando en ganar unos puntos en la tabla, dio una terrible declaración en vivo y en directo por la TV. Dijo que en la agresión del hincha ellos no tenían responsabilidad, y que “el hecho que todos han visto” es que un equipo se había retirado de la cancha “en un boicot al juego y al deporte”.



¡Indolente! Un descaro total. Tolima, en su condición de local y organizador del juego, es el máximo responsable de todo lo que ocurra en su estadio, empezando por lo que dejó de hacer en las tribunas y lo que no controló en la cancha de juego.

Camargo es el retrato vivo de los directivos de nuestro fútbol, que de dientes para afuera condenan y repudian, pero que a puertas cerradas se amanceban con los violentos. Son los dirigentes los que no han querido imponer sanciones más severas en el reglamento para acabar con la violencia en los estadios, como la pérdida de puntos y sanciones de verdad, no al cemento, a las filas de unas tribunas.

¿Se vendrá una leguleyada?



Pero en este país de leguleyos y ventajistas, ahora el partido que no se jugó se dará en las comisiones de la Dimayor. Millonarios alegará falta de garantías y para ello, además de la agresión a Cataño, desde anoche mismo muestra en las redes de sus jugadores la manera en que el bus en el que salieron del estadio fue apedreado.

Bus de Millonarios apedreado en Ibagué

Y César Camargo, el indolente presidente del Tolima, alegará que el comandante de Policía dijo que garantizaba la seguridad del juego a pesar de que un hincha pasado de peso corrió libre por el campo hasta pegarle a Cataño. Y es seguro que Camargo dirá que el hecho es que Millonarios se retiró del campo, no jugó el partido y por eso los puntos son suyos.



Y conociendo a la Dimayor y sus comisiones, pues no será extraño que eso pase, pues se apoyarán en algún parágrafo de algún artículo del reglamento y suspenderán por un par de fechas un puesto de una tribuna, el asiento del que salió el barra bruto. Nada me sorprende ya.



A diferencia de Camargo, el capitán de su equipo, Julián Quiñones, dijo que estaba de acuerdo en que no se jugara el partido en solidaridad con su “compañero” Cataño, porque “mañana puede ser uno”. Aplausos para él y su sentido común.

Pero por brutos violentos como el que le pegó a Cataño, así como quienes lo ovacionaron en la tribuna por su agresión y por dirigentes indolentes y ventajistas como Camargo es que nuestro fútbol está como está.



