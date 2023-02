Los futbolistas colombianos están indignados por la sanción que recibió el jugador de Millonarios, Daniel Cataño, por responder la agresión de un hincha del Tolima el pasado domingo.

El viernes, el Comité Disciplinario de la Dimayor informó en su resolución que Cataño debe pagar tres fechas de sanción por lo ocurrido con el aficionado del Tolima, antes del partido de la fecha 4 que finalmente no arrancó y quedó reprogramado para el 29 de marzo.

Queja de los jugadores

Antes de la resolución, los capitanes de los equipos profesionales emitieron un comunicado exigiendo que no hubiera sanción para el futbolista.



Luego, volvieron a pronunciarse, al conocer el castigo, y lo consideraron "injusto y desproporcionado".

Jugadores colombianos protestan. Foto: Tomada de Win Sports

La protesta de los jugadores es de fondo. Ellos quieren no solamente que se levante la sanción a Cataño, sino que haya una revisión al reglamento que impida que los futbolistas terminen pagando las consecuencias por actos de hinchas como el que sucedió en Ibagué.



En la reunión del jueves, la postura de los jugadores fue enfática en que no es posible que cuando ellos sean agredidos sean los castigados, como pasó en este caso.



Su protesta se seguirá repitiendo en los partidos de la A y la B de la presente jornada, pero no terminará ahí, ya que ellos pretenden que su voz sea escuchada.

Los futbolistas nos entrelazamos contra la violencia. Somos los actores principales del espectáculo y pedimos #fútbolenpaz



¡Somos solidarios con nuestro compañero Daniel Cataño! 💪🏼#UnidosSomosMásFuertes@FIFPRO pic.twitter.com/NTyASGwLZM — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) February 18, 2023

Cataño fue expulsado por el central Wílmar Roldán al responder la agresión del fanático, que a su vez recibió como sanción 3 años sin poder asistir a los escenarios deportivos y más de 20 millones de pesos de multa.



