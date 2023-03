Daniel Cataño volvió a sonreír. Luego de las dificultades que vivió por el episodio de agresión mutua con un aficionado del Tolima, que le valió una sanción de 3 fechas, el jugador se sacudió con un golazo para Millonarios en Pre Libertadores.

Cataño fue una de las figuras de Millonarios en el triunfo contra la Universidad Católica de Ecuador, el jueves, en fase 2 del torneo.



Luego de esta actuación, y de su desahogo al anotar el gol, Cataño se decidió a hablar del tema que había evitado: el percance con el hincha de Tolima en la fecha 4 de la Liga.



Ese día, el aficionado entró a la cancha y agredió al jugador por la espalda. Cataño respondió y por eso fue expulsado. El partido no se jugó y quedó aplazado para el 29 de marzo.

Cataño se desahoga

Daniel Cataño ya es jugador de Millonarios. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Cataño fue consultado por aquel momento, y su mensaje fue claro, está arrepentido de responder la agresión, pero contó lo que vivió y lo que sintió en ese instante.



"Los jugadores estamos acostumbrados que nos insulten, nos tiren cosas, a uno eso le gusta, vivir ese ambiente a veces hostil. Uno se motiva más. Me insultaron, me decían cosas, pero hace parte del juego. Pero que la gente entienda que pasar a una agresión a un jugador, o un jugador agredir a un hincha, ninguna está bien", dijo en el programa Primer Toque de Win Sports.



Luego, Cataño contó sus sensaciones: "Yo estoy en mi espacio, me gritan cosas, entiendo al hincha, pero trato de poner eso a mi favor, estoy de espaldas y me golpean por la espalda, hubiera querido reaccionar diferente, no perseguir al agresor, fue mi reacción, no trato de justificarla, pero si hubiera querido hacerle más daño… Dios me dio la capacidad de aguantar y pensar, y cuando la policía lo detiene yo me retiro, porque uno con rabia puede hacer muchas cosas. Se me salió de las manos", dijo.



El futbolista de Millonarios quiso enviar un mensaje de paz, y aseguró que respeta a los hinchas del Tolima, pese a que en Ibagué algunos aficionados no le perdonan el penalti que falló en la final contra Nacional.



"Lo que más me dolió cuando pasó eso fue que se pusiera en tela de juicio mi profesionalismo, insinuaron que me había vendido. Eso me ha dado duro. Nunca pasará por mi cabeza", aseguró.



"Lo del penalti, lo dije, en la final toda mi familia estaba en occidental y lo quería era ir a abrazarlos y celebrar con ellos, pasó lo que pasó, y lo que más rabia me daba era eso, poner en tela de juicio: siempre he hecho las cosas bien".





