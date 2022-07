Pasan las semanas y Daniel Cataño pareciera no lograr soltar el peso de haber fallado un penal y luego haber sido expulsado en el Tolima vs. Nacional del partido de vuelta de la final de Liga BetPlay I-2022.

El exjugador del Deportes Tolima, hoy en Millonarios, fue singularmente ovacionado en el reciente partido del equipo bogotano ante Atlético Nacional, en Medellín. La 'burla' por su cobro errado en el momento determinante de aquella final, a merced de los hinchas, resultó evidente.



Ahora, cuando Cataño se alista para jugar con el conjunto embajador su partido ante Envigado, el penal vuelve a cobrar importancia por aquella ola de aplausos que recibió en Medellín. Motivo por el que el volante decidió sincerarse y compartir los efectos que ha sufrido por aquel lanzamiento fallido.



'En el fútbol pasan muchas cosas'

Daniel Cataño (izq.), del Tolima, cuando casi se lleva por delante a Hernán Darío Herrera. Foto: Mauricio Dueñas. Efe

"¿Por qué me van a aplaudir los de Nacional? Debió ser por la falla del penalti; yo quería hacer el gol en la final, pero esas son cosas de fanáticos", explicó Cataño, en diálogo con 'Blu radio', sobre aquella 'burla'.



"En el fútbol pasan muchas cosas. La gente cree que yo soy un vendido, que lo de fallar el penalti lo quise hacer, dijeron que soy hincha de Nacional...", añadió.



Luego, recordó las amenazas que sufrió por culpa de ese cobro: "Después de eso, se puso en peligro mi familia, mi mamá estuvo preocupada, todos pendientes que no saliera. Lo que no entienden los que critican es que estaba en juego el prestigio, la gloria, dinero. Yo no hice nada con intención, finalmente son cosas de fútbol".



En ese momento, impulsado por el entrevistador, que hablaba de un incentivo cercano a los 500 millones de pesos por quedar campeón, Cataño contó lo que estaba en juego: "Un apartamento, prácticamente".



"La salida de Tolima la solicité yo, debido a todo lo qué pasó, ya habíamos sido campeones de Liga y de Superliga con el equipo, disputamos cuatro o cinco finales más, también pasé por la lesión de ligamento cruzado, que fue una recuperación difícil. Me acerqué a las directivas y les hice saber mi sentir y el de mi familia. Se llegó a un buen negocio con Millonarios, para que Eduardo Sosa fuera allá y yo llegar acá", explicó luego.



Al final, Cataño explicó que está concentrado en Millonarios y que espera aportarle al equipo. El equipo de Alberto Gamero enfrenta a Envigado, este viernes, a las 8 p.m. TV de Win Sports+.

