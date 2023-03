Daniel Cataño regresó este miércoles a Ibagué, luego del episodio que vivió con agresión mutua con el hincha Alejandro Montenegro, el pasado 12 de febrero y que obligó al aplazamiento del partido Tolima vs. Millonarios, que al fin se jugó y con empate 1-1.

Cataño vivió una noche llena de emociones. Primero, respaldado por jugadores de ambos equipos para enviar un mensaje de paz tras las agresiones de las que fue protagonista.



Luego, fue clave en el empate de Millonarios, al gestar la jugada del autogol que le dio la ventaja al equipo embajador. Su desempeño, en general, fue sobresaliente.

Daniel Cataño junto al funcionario de la Alcaldía. Foto: Redes sociales

Sin embargo, la noche terminó con amargura cuando recibió en el camerino del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué la visita de las autoridades locales que lo estaban esperando para abordarlo.



Cataño fue notificado de que tiene una citación pendiente ante la Alcaldía por el caso de agresión al aficionado.



El Secretario de Gobierno municipal, acompañado de policías de civil, le informó de manera personal al jugador el proceso que tiene abierto y que será notificado para que asista a presentar descargos junto a su abogado.

¡El acoso al que la administración de Ibagué está sometiendo a Daniel Cataño es INAUDITO!



Ahora se meten al camerino del equipo para notificar al jugador de una citación.



VERGONZOSO al nivel que está escalando la POLITIQUERÍA.



Ah eso si, el agresor orondo por las calles... pic.twitter.com/qBTklhURs1 — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) (@losmillonarios) March 30, 2023

¿Qué viene ahora?

Expulsión de Daniel Cataño Foto: Tomada

Según supo EL TIEMPO, Cataño deberá presentarse a rendir descargos sobre lo sucedido el próximo 21 de abril.



Desde Millonarios se evaluará con los abogados el paso a seguir en esta situación que afecta al futbolista, que por ahora está concentrado en la participación del equipo en la Liga y desde la próxima semana en la Copa Sudamericana.



En el club y para el propio jugador hubo incomodidad por la manera como el jugador fue abordado, con presencia policial incluso. "Como si fuera delincuente, lo interrogaban y lo grababan", dijo una fuente presente en el camerino.



A las personas que acompañaban a Cataño les pidieron que se retiraran si no eran los apoderados.



El funcionario le indicó a Cataño que iba a recibir su notificiación en un correo electrónico y que debía presentarse con su abogado para rendir descargos tras lo sucedido.

Antecedentes

El director de Justicia de Ibagué, Aurelio Reyes, confirmó el pasado 17 de febrero que el jugador tenía que presentarse a rendir descargos dentro del proceso administrativo sancionatorio que se le adelanta por agredir al aficionado. Cataño debía presentarse ante la Inspección Octava Municipal, ubicada en la Casa de Justicia de Ibagué.



Sin embargo, Cataño no asistió en esa ocasión pues, según dijeron desde el club azul, nunca fue notificado oficialmente. Ni siquiera recibió un correo electrónico.



"Se dispuso la citación del jugador de fútbol Daniel Cataño para que rinda sus descargos dentro del trámite administrativo sancionatorio y de sus argumentos del por qué agredió, ya que el decreto 079 del 2012 no hace distinción entre jugadores e hinchas sino cualquier persona y esa es la valoración que hace la autoridad para citar a descargos”, dijo en febrero el funcionario en declaraciones reproducidas por medios locales en Ibagué.



El jugador de Millonarios, que ya pagó una sanción de 3 fechas impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor, está expuesta a una multa, no solo por el incidente sino por su inasistencia a la primera citación.



En su momento el funcionario indicó que de no presentarse a la citación, y sin justa causa, el jugador se exponía a una multa económica entre los 20 y los 100 salarios mínimos legales vigentes.



Milton Restrepo, secretario de gobierno municipal, indicó tras lo sucedido el 12 de febrero que de acuerdo al artículo 15 de la Ley 1445 de 2011, las dos personas serían citadas y escuchadas.

Según Restrepo, Cataño podría cancelar una multa entre 20 y 100 salarios mínimos mensuales por los actos de “incitación a la agresión física o verbal, o daños a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial con ocasión de espectáculo deportivo”.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

