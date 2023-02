Daniel Cataño, jugador de Millonarios, aún no recibe sanción por el altercado que vivió el domingo con el hincha del Tolima que lo agredió y al que él le respondió, antes del partido de la fecha 4 de la Liga.

Pues mientras tanto, el jugador fue citado a declarar este mismo viernes en Ibagué, para que dé sus descargos de lo sucedido en el estadio Manuel Murillo Toro.

Cataño, a declarar

Facebook Twitter Linkedin

Expulsión de Daniel Cataño Foto: Tomada

El director de Justicia de Ibagué, Aurelio Reyes, confirmó que este viernes el jugador deberá presentarse a rendir descargos dentro del proceso administrativo sancionatorio que se le adelanta por agredir al aficionado.



“Se dispuso la citación del jugador de fútbol Daniel Cataño para que rinda sus descargos dentro del trámite administrativo sancionatorio y de sus argumentos del por qué agredió, ya que el decreto 079 del 2012 no hace distinción entre jugadores e hinchas sino cualquier persona y esa es la valoración que hace la autoridad para citar a descargos”, dijo el funcionario en declaraciones reproducidas por medios locales en Ibagué.



(Le puede interesar: Cataño y Tolima, a rendir descargos: horas claves para posibles sanciones)



La cita está para este viernes a las 9 a. m. ante la Inspección Octava Municipal, ubicada en la Casa de Justicia de Ibagué.



Además, indicó que de no presentarse a la citación, el jugador se expone a una multa económica entre los 20 y los 100 salarios mínimos legales vigentes.



“En el evento que no se presente sin una justa causa, lo que podrá hacer el inspector de Policía en este caso es dar por ciertos los hechos que dieron lugar a este comportamiento que se les está imputando y con base en las pruebas allegadas procederá a adoptar la decisión de fondo que puede ser una multa entre 20 y 100 salarios mínimos legales vigentes”, agregó.

Primer llamado

Tras lo sucedido el domingo, la propia Alcaldía de Ibagué citó al jugador a rendir descargos dentro del proceso administrativo sancionatorio que se le adelanta por la agresión a un hincha del Tolima, tal como lo confirmó el Secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, en su cuenta de Twitter.

@Alcaldiaibague citará al Jugador @danielcatano20 del club @MillosFCoficial , a rendir descargos dentro del proceso administrativo sancionatorio qué se le adelantara por la agresión a un hincha del @deportestolima1 , de conformidad con el Art. 15 de la Ley 1445 de 2011. pic.twitter.com/ulQ7xPvQ1X — Milton Restrepo Ruiz (@Miltonrestrepo) February 13, 2023

¿Irá Cataño?

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Cataño ya es jugador de Millonarios. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Fuentes cercanas al jugador le dijeron a EL TIEMPO que Cataño no ha recibido ninguna citación de manera oficial ni a través de llamadas o mensajes de correo electrónico, por lo que el jugador no se presentaría a dicha citación de este viernes.



Mientras tanto, Cataño está expuesto a posibles sanciones del Comité Disciplinario de la Dimayor, que este jueves tuvo sesión especial y aún no emite su resolución sobre este caso.



Los capitanes de los equipos profesionales tuvieron una reunión tras la cual rechazaron que haya sanciones para su colega.



Cataño está implicado porque respondió la agresión del aficionado, que por su parte recibió castigo inicial de 3 años sin asistir al escenario deportivo y una multa mayor a 20 millones de pesos.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes