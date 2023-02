Las preocupaciones por el comportamiento de las barras en el fútbol colombiano se reavivaron este domingo, cuando un fanático del Deportes Tolima se metió a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, y agredió a Daniel Cataño, jugador de Millonarios.

El futbolista correteó a su agresor y le dio un golpe. El hincha fue detenido por la Policía y los jugadores de Millos, encabezados por su capitán, Mackalister Silva, decidieron no disputar el encuentro, acusando falta de garantías. El árbitro Wílmar Roldán decidió suspender el partido y la Dimayor lo reprogramó para el próximo 29 de marzo.



El Comité Disciplinario del campeonato se reunía este jueves para estudiar las posibles sanciones para la plaza de Ibagué, para el hincha y para Cataño, luego de decidir el miércoles que no había lugar a las posibilidades de entregarle los puntos a ninguno de los dos equipos, en un escenario de falta de garantías, en el caso de Millonarios, o de retirada del rival, en el del Tolima, al volver a ponerle fecha al encuentro.

🐷⚽🔵 "Nuestra seguridad está por encima de cualquier cosa. nosotros tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad" David Macalister Silva, Capitán de Millonarios#LALIGAxWIN pic.twitter.com/me0ZRgONXh — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 12, 2023



También este jueves, los capitanes de los equipos profesionales se reunieron virtualmente, citados por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), para analizar los episodios de violencia que han vivido varios equipos en las últimas semanas.



Además de lo sucedido con Cataño, este jueves se presentó un incidente en Armenia entre un funcionario del Instituto de Recreación y Deporte de Armenia (Imdera) y un jugador del Deportes Quindío. Cabe recordar que esa plaza está suspendida por los incidentes en el partido de vuelta del repechaje por el ascenso contra Atlético Huila.

El respaldo de agremiación de fútbolistas a Daniel Cataño



En un comunicado, Acolfutpro expresó que los capitanes de los equipos respaldaron la decisión de los jugadores de no disputar el partido: “Sobre los hechos ocurridos el domingo pasado en Ibagué, exaltamos la entereza de nuestros compañeros de Millonarios y del Tolima, de tomar la determinación de no jugar el partido por no existir garantías de seguridad”.



Además, los jugadores afirnaron que no aceptarán que Cataño reciba alguna sanción deportiva: “Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con nuestro compañero Daniel Cataño, quien fue agredido por un vándalo en el campo de juego del estadio de Ibagué y no aceptamos cualquier tipo de sanción que le llegaran a imponer las comisiones disciplinarias de la Dimayor y de la FCF”.



Además de manifestar su preocupación por los actos de violencia recientes, se refirieron específicamente al caso del Quindío. “Denunciamos la peligrosa situación que viven nuestros compañeros del club Deportes Quindío, quienes nos informaron sobre las amenazas recibidas por parte de algunos individuos, quienes se presentan encapuchados en sus casas o en el lugar de entrenamiento, presionando para que uno de los futbolistas del plantel abandone la ciudad y advirtiendo que, de no hacerlo, no responderán por lo que le pueda suceder”, dice el documento.



“Repudiamos este nuevo acto de violencia y apoyamos firmemente a nuestros compañeros del Quindío, quienes desde enero pasado han sido sujetos de ataques y amenazas, por lo que solicitamos a las autoridades civiles y policiales de la ciudad de Armenia y del departamento del Quindío que les brinden todas las garantías de seguridad a ellos y a sus familias”, agrega.



Sobre las acciones para evitar que estos hechos se repitan, Acolfutpro expresó: “El día de ayer (miércoles) hemos reiterado nuestra solicitud al Ministerio del Interior, al Ministerio del Deporte, así como a la FCF y a la Dimayor, para que se convoque una reunión urgente con la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, para que con la participación de ACOLFUTPRO se discuta esta problemática y entre todos, generemos una política pública y los mecanismos legales de tipo penal para erradicar de raíz la violencia de nuestro fútbol.



DEPORTES

