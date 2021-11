Suspenso para la última jornada del fútbol de ascenso

A Fortaleza se le escapó el domingo una gran oportunidad de asegurar el ascenso a la primera división del fútbol colombiano, al perder 1-0 contra Unión Magdalena. Este lunes Llaneros venció a Bogotá 1-3 y quedó con vida.



(Le puede interesar: Video: Neymar rompe en llanto tras durísima lesión con el PSG)

El equipo bogotano tenía garantizado el regreso a la A hasta el minuto 87, cuando el Unión anotó el gol de la victoria a través de Brayan Palacios. Así, quedó en suspenso el desenlace del grupo.



El ascenso se aplazó para la última fecha que se disputará el próximo fin de semana. Fortaleza enfrentará a Bogotá, mientras que Unión visita a Llaneros.



(Lea además: James se entrena y responde a las preguntas sobre su ausencia)

Las cuentas de los grupos

En el grupo A solo tienen posibilidades de ascenso Cortuluá y Boyacá Chicó. El equipo de Jaime de la Pava estará en la A si le gana a Real Cartagena. Le alcanza con el empate, o incluso perdiendo, si Chicó no gana.



Boyacá Chicó cierra como local contra Leones. Necesita ganar y que no lo haga Cortuluá (si hay triunfo ajedrezado y empate en Cartagena, ascienden los de Pimentel por diferencia de goles). No le sirve el empate.



En el grupo B hay tres equipos vivos: Fortaleza tiene la primera opción: si le gana a Bogotá, asciende. Si empata, necesita que Unión Magdalena no le gane por más de dos goles a Llaneros. Y si pierde, estaría en la A si hay empate en Villavicencio.



(Lea además: Luis Díaz y los colombianos que han sido nominados al premio Puskas)





Unión Magdalena tiene que ganarle a Llaneros en Villavicencio y esperar a que Fortaleza pierda. También podría ascender si gana por tres o más goles y hay empate en Bogotá.



Llaneros llega vivo a la última fecha, pero necesita ganarle a Unión Magdalena y que pierda Fortaleza, y esperar la diferencia de goles: hoy, Forta tiene +5 y Llaneros +1.



DEPORTES