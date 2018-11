Así están las cuentas para clasificar a los cuartos de la Liga

Cuando faltan dos partidos de la fecha 18, más un aplazado entre Tolima y Once Caldas, más los diez encuentros de la última jornada, aún quedan tres casillas para los cuartos de final de la Liga. Ya tienen cupo, aunque sin asegurar la posibilidad de ser cabezas de serie, Equidad, Bucaramanga, Once Caldas, Medellín y Tolima.

Este lunes podría quedar asegurado el Junior de Barranquilla, que necesita ganarle a Alianza Petrolera para llegar a 32 unidades y así quedar fijo entre los ocho. Si empata o pierde esta noche, deberá esperar a la última fecha, en la que recibe a Jaguares en el Roberto Meléndez. Eso, sin contar que el jueves tendrá el partido de ida de la semifinal de la Copa Suramericana frente a Santa Fe, algo que podría cambiar los planes si es que la Dimayor, como todo parecía indicar ayer, programaba la última fecha para el sábado, lo que lo obligaría a hacer un esfuerzo físico enorme o a rotar la nómina.

Julio Comesaña, DT de Junior. Foto: Reuters

Un partido clave para el futuro de la Liga es el que jugarán este lunes a las 6 de la tarde Nacional y Equidad. Los verdes, que el jueves ganaron la Copa Colombia, amanecieron por fuera de los ocho, tras la victoria de Santa Fe 3-0 frente a Tolima y el empate 2-2 entre Jaguares y Rionegro Águilas. Sin embargo, aunque una victoria los vuelve a meter a la zona de clasificación, todavía no quedarían fijos, aunque dependerían de sí mismos: en la última fecha visitan al ya descendido Leones, que no ha ganado como local en todo el semestre en la Liga.



“Tenemos una linda oportunidad de clasificar, no nos podemos quedar por fuera porque esta institución es muy grande. Tenemos que pelear las finales”, declaró el zaguero Daniel Bocanegra, el autor del gol con el que Nacional ganó el título de Copa.

Alta tensión

Rionegro Águilas sufrió mucho este domingo en Montería, donde llegó a estar 2-0 abajo en un partido con un arbitraje muy discutido: el segundo gol de Jaguares fue en fuera de lugar y también le quitaron un gol legítimo. La reacción del segundo tiempo le permitió alcanzar el empate y ahora los antioqueños dependen de sí mismos: si le ganan en la última jornada a Bucaramanga estarán en la pelea por el título. Si empatan, deberán esperar que Santa Fe no le gane el clásico a Millonarios. Y también esperan, por si acaso, una derrota de Nacional para tener un poco más de margen de error.



Otro equipo que estará muy pendiente de lo que suceda hoy en el Atanasio Girardot es Santa Fe, que, dependiendo del resultado de Nacional, sabrá si depende de sí mismo o no en la última jornada, en la que enfrentará a Millonarios en el clásico.

Deportivo Cali 4-0 Jaguares en la fecha 17 de la Liga de Colombia II-2018. Foto: Juan Bautista Diaz Narvaez / CEET

Sin que los verdes hayan jugado, deberá ganar para llegar a 31 puntos y esperar a que Rionegro no lo haga, para no depender de un resultado del equipo que dirige Hernán Darío Herrera.



A Santa Fe le pasa lo mismo del Junior: dependiendo de la decisión de la Dimayor de programar la fecha definitiva el sábado, tendría que afrontar el duelo con Millos con menos de 48 horas de descanso.

Más de un milagro

Increíblemente, Deportivo Cali llegó vivo a la última fecha de la Liga, luego de una semana catastrófica: el martes, Santa Fe lo eliminó de la Copa Suramericana ganándole en Palmaseca, y el sábado, cuando aún dependía de sí mismo en la Liga, terminó regalando casi todas sus opciones en la última jugada del partido frente al Atlético Bucaramanga, que le ganó 1-0 con gol de Brayan Rovira, un resultado que deja a este último equipo igualado en puntos con Equidad, el líder.



Sin contar lo que pase este lunes con Nacional, las cuentas del equipo que aún dirige Gerardo Pelusso son estas: debe ganarle al Pasto y esperar a que pierdan Rionegro y Santa Fe. Clasificaría con 29 puntos y diferencia de goles. Si Santa Fe empata con Millonarios, lo obliga a ganar por ocho goles de diferencia. Casi un imposible.

“Es un golpe durísimo que habrá que asimilarlo y la verdad que las conclusiones son muy sencillas: no se cumplieron los objetivos y nos sentaremos a conversar cada una de las partes, como corresponde, a pasarle raya a lo que fue este último semestre”, declaró Pelusso. “Voy a esperar que el lunes o martes llegue el presidente, que está de viaje; vamos a conversar como gente seria y responsable; como ha sido durante todo el año”, agregó.

Carmelo Valencia celebra el primer gol de Santa Fe al Tolima, este sábado en El Campín. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Pero si Cali depende de un milagro, Millonarios necesita más de uno y que se alineen todos los astros para salvar un semestre catastrófico. Primero, tiene que esperar a que Nacional pierda con Equidad. Si eso no sucede, estará eliminado.



Si el equipo de Luis Fernando Suárez gana hoy en Medellín, Millonarios necesita tres resultados: ganarle a Santa Fe por cuatro goles de diferencia, que Nacional pierda con Leones y que Cali no le gane a Pasto. En la práctica, Millonarios tiene hoy más opciones matemáticas que fútbol para clasificar.







