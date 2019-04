Así están las cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Cuando faltan dos fechas para terminar la fase todos contra todos (una para Once Caldas y Cali, que ya jugaron el partido de la jornada 19), solo hay dos equipos clasificados: Millonarios y Tolima. Para los otros seis cupos quedan diez aspirantes. Así están las opciones:

Pasto (30 puntos, +6 en diferencia de goles): le basta un punto en alguno de los dos partidos que le quedan: contra Águilas, el miércoles en Itagüí, y América, el domingo en Ipiales, para clasificar.



Deportivo Cali (30 puntos, +4): solo le falta un juego: será el domingo, contra Envigado. Podría llegar clasificado si en la jornada 19 no ganan ni Cúcuta, ni Unión Magdalena ni Patriotas. De lo contrario, le bastará con un empate.



Junior (29 puntos, +7): la diferencia de goles le ayuda para mantenerse entre los ocho. Enfrenta el jueves, a Alianza Petrolera y el domingo, al Cúcuta. Si gana uno de los dos partidos, clasifica.



Nacional (28 puntos, +8): cuadró caja con los triunfos frente a Medellín y América. Necesita una victoria para asegurar su cupo. Enfrenta este martes a Envigado como visitante (8 p. m., Win Sports) y cierra contra Santa Fe en Medellín.



Once Caldas (28 puntos, +5): ya adelantó su partido de la fecha 19: goleó 4-0 al Cali. Le falta un juego contra Unión Magdalena en Santa Marta. Si Cúcuta, Unión y Patriotas pierden entre semana y si Medellín no gana, llegará a ese encuentro ya clasificado.



América (28 puntos, +4): el partido clave para su clasificación será el jueves, contra Cúcuta: si gana, clasifica. Si empata, le queda el partido contra Pasto, en la última fecha.



Cúcuta (24 puntos, -1): está obligado a ganar los dos partidos que le quedan, contra América y Junior, pero debe esperar a que alguno de esos dos equipos no gane el otro juego o a que Unión le gane a Once Caldas, pero no derrote a Bucaramanga, o que Nacional no haga más de un punto.



Unión Magdalena (24 puntos, -2): si le gana a Bucaramanga, y Once Caldas y Cúcuta no hacen los seis puntos, clasifica.



Patriotas (24 puntos, -9): tiene que vencer a Tolima y Alianza Petrolera, y esperar a que Cúcuta y Unión no hagan los seis puntos o que Nacional, Once Caldas o América no consigan más de un punto.



Medellín (22 puntos, +4): la más difícil de todas: tiene que derrotar a Huila y Tolima; que Cúcuta, Unión y Patriotas no hagan los seis puntos, y que América, Once Caldas o Nacional pierdan todo lo que les queda.



