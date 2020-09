Millonarios, si no reacciona, va camino a otra eliminación

Millonarios está en graves problemas. Antes de la suspensión de la Liga ya venía colgado en la tabla, por su flojo arranque de temporada. En la reanudación empató en Cali y eso le dio motivación. Pero su derrota del sábado contra Once Caldas 1-3 dejó al equipo al límite para poder clasificar.

Su derrota contra Once Caldas no solo preocupa por el flojo rendimiento del equipo y por los puntos que dejó ir en El Campín, sino porque las cuentas empiezan a ser un dolor de cabeza. Le falta más de la mitad de la Liga: 11 partidos, es decir, 33 puntos, pero apenas ha hecho siete unidades y la clasificación está cuesta arriba. Y no solo por la posición (casilla 17), sino porque no se ve evolución.



Las cuentas no le cuadran a Millonarios: le quedan cinco partidos como local (Bucaramanga, Águilas, Patriotas, Nacional y Alianza Petrolera) y los tendría que ganar todos para llegar a 22 puntos, y eso será insuficiente.



Hoy el ‘número mágico’, cifra tentativa de clasificación, está en 30 puntos, y Millos tiene en disputa 33 unidades. Es decir que le falta el 70 por ciento de los puntos para clasificar. Le toca remar fuerte de visita. Y este equipo solo ha ganado uno este año afuera de Bogotá. De visitante tiene el clásico del próximo domingo contra Santa Fe. Además, visita a Tolima, Envigado, Junior, América y Pereira.



“Quisimos ganar el partido, necesitamos ganar el partido, pero no vi un grupo sin deseos de ganar. Cuando íbamos con el marcador en contra vi que el equipo generaba. Tuvimos opciones de recortar el marcador. Este equipo no puede bajar los brazos”, dijo Gamero el sábado.

Millonarios está en camino de su cuarta eliminación en los últimos cinco torneos. En el finalización 2019, quedó afuera con Jorge Luis Pinto como DT. Situación que derivó en su salida. En el 2018, con Miguel Ángel Russo, sufrió dos eliminaciones.

Este momento que vive Millonarios no se debe solo a una consecuencia de la pandemia y la suspensión de la Liga, no es que el equipo, que tuvo problemas para entrenar cuando no pudo acceder a su sede en Bogotá, haya reanudado el campeonato mal preparado. Es mucho más. Millos no viene bien desde comienzo de año, cuando comenzó el proyecto al mando de Alberto Gamero.



Para esta reanudación tuvo las bajas de Wuilker Faríñez y el delantero José Ortiz. Pero quizá su baja más sensible es la del lesionado Mackalisyer Silva, que se ha notado. Gamero lo necesita pronto de vuelta. Se viene el clásico y el equipo ya está al límite.



