Cúcuta y Unión, a un paso de la gloria: volver a la A

Cúcuta Deportivo y Unión Magdalena, dos históricos del fútbol colombiano, acarician su regreso a la máxima categoría. Ambos han hecho todos los méritos este año; han sido los mejores de la B, transitan con imponencia en los cuadrangulares finales y están a un paso de sellar, al fin, su retorno a la A.



Son los líderes de sus respectivos grupos y no han perdido. Por eso son los favoritos para quedarse con el cupo. Cúcuta enfrenta este domingo de visitante a Cortuluá (3:15 p. m.). Tiene 10 puntos y su rival lo escolta con 6, es decir, hay cuatro puntos de diferencia entre ellos a falta de dos fechas. Así las cosas, el empate en el estadio 12 de Octubre será suficiente para que la afición motilona celebre su ascenso, después de tres años de sufrimiento en la B.

Cúcuta, que es dirigido por el argentino Lucas Pusineri, ha sido el mejor equipo del año en el torneo de ascenso, con 81 puntos. En el cuadrangular ha tenido paso fuerte: empató con Llaneros, le ganó a Cortuluá y los dos juegos al Real Cartagena.



Sin embargo, no se pueden confiar. Cortuluá, que es otro histórico del fútbol nacional, no pierde las esperanzas. Sus cuentas son claras; debe frenar hoy al conjunto rojinegro para acercarse en la tabla, para quedar a un punto.



“En el fútbol, la confianza mata al hombre como en la vida; así que no me puedo dar el lujo de no respetar a los rivales. Tratamos siempre de mostrar un fútbol vistoso y trabajoso; después, si el resultado deportivo se da, es mejor”, dijo en Caracol Radio el técnico Lucas Pusineri, quien llegó al club a comienzos de año.

Unión, muy cerca

El otro grande de la B que quiere volver a la A es el Unión Magdalena, que al igual que Cúcuta ha tenido una campaña extraordinaria en el 2018, siendo el segundo mejor equipo de la reclasificación, y puntero del grupo B, con 10 puntos. El equipo samario recibe este lunes en su fortín a Deportes Quindío (3:15 p. m.), su perseguidor, que está a tres puntos. Así que depende de la victoria para hacerse inalcanzable. Puede empatar, pero si Pereira, que enfrenta a Valledupar, no gana.



Unión es favorito, por su fortaleza jugando de local, ya que no ha perdido ni un partido en toda la temporada en su casa. En esta fase final goleó al Pereira 3-0 y venció a Valledupar 2-0, jugando como local. Magdalena lleva desde el 2006 buscando el ascenso, atravesando periodos críticos. Hoy, al fin, está muy cerca de lograr ese anhelado objetivo.



“Tenemos un grupo de jugadores que están mentalizados solo en ganar; vamos partido a partido, y para este lunes nos estamos enfocando para obtener un buen resultado”, dijo a medios samarios el técnico del Unión, Harold Rivera.



Si Cúcuta y Unión aseguran los primeros lugares de sus respectivos grupos, se enfrentarán en la final. Sin embargo, como ambos son los inalcanzables líderes de la reclasificación en esta tabla, ambos asegurarían directamente su ascenso, que por reglamento es para el campeón y para el líder de la tabla del año.



DEPORTES