Tolima no afloja, ahora sacó un punto en su visita al Cúcuta

El duelo de tribus comenzó entretenido por la propuesta ofensiva que presentó cada uno de los equipos. Velocidad y vértigo fue denominador común en un partido que tuvo como protagonistas a los arqueros Chaverra, de Cúcuta, y Cuesta, de Tolima.



Al minuto 24 los de casa tuvieron la más clara del periodo inicial tras un centro de Carmelo Valencia que dejó en posición clara de gol a Ever Valencia, quien en solitario se apresuró para definir y envió el balón por encima de la portería sur del General Santander.

Deportes Tolima reaccionó de manera inmediata y se aproximó a través de Jorge Luis Ramos, quien fue uno de los hombres más incisivos por su movilidad constante entre los zagueros locales. En los motilones fue importante el aporte del argentino Matías Pérez quien generó dos acciones de peligro con remates de media distancia que fueron bien controlados por el golero Cuesta.



La más clara de Tolima fue al minuto 34 producto de un remate de cabeza de Danovis Banguero, quien tras un tiro de esquina apareció en el segundo paló y conectó el balón con potencia, encontrando bien ubicado a Chaverra muy cerca del vertical derecho. El partido fue de ida y vuelta, brindando un buen espectáculo a los casi 2.000 espectadores que llegaron al General Santander.



En el periodo complementario el ritmo siguió siendo alto y la propuesta ofensiva por parte de los dos equipos. Algunas muestras de cansancio en jugadores que fueron fundamentales en la etapa inicial, produjeron que los ataques fueron más y mejor organizados, a diferencia del vértigo del comienzo. Cúcuta y Tolima hicieron sus cambios buscando aire fresco para generar fútbol ofensivo, pero los arqueros siguieron ahogando los gritos de gol.



Albornoz en Tolima y Mina en Cúcuta fueron los emergentes que aportaron mejor dinámica en los minutos finales para cada uno de sus equipos, pero la definición no fue precisa para mover el marcador. El tiempo finalizó con un resultado favorable para los visitantes y la tristeza para los de casa que siguen sin ganar en los cuadrangulares finales luego de tres jornadas.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 0 – Tolima 0



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6); Henry Obando (5), Brayner García (5), David Achucarro (5), Mauricio Duarte (5), Harrinson Mancilla (4); Diego Chica (4), Ever Valencia (4), Matías Pérez (7), Andrés Sarmiento (4) y Carmelo Valencia (5).

DT: Guillermo Sanguinetti



Tolima: William Cuesta (6); Nilson Castrillón (5), Julián Quiñones (4), José Moya (6), Danovis Banguero (6); Larry Vásquez (5), Carlos Robles (4), Jaminton Campaz (5); Anderson Plata (5), Alex Castro (5), Jorge Ramos (6).

DT: Alberto Gamero



Partido: Bueno



Cambios en Cúcuta Deportivo: Cristian Mina por Ever Valencia (27 ST) y Jhon Hernández por Chica (27 ST)



Cambios en Tolima: Sergio Mosquera por Quiñones (20 ST), Juan Pablo Nieto por Campáz (21 ST) y Omar Albornoz por Plata (31 ST)



Goles: No hubo



Amonestados Cúcuta Deportivo: Mancilla (31 PT), Sarmiento (35 PT), Achucarro (15 ST)

Amonestados Tolima: Banguero (34 PT), Vásquez (23 ST), Ramos (45 ST)



Expulsados: No hubo.

Detalle: Tolima llegó a 7 puntos, sigue invicto y lidera el grupo

Figura: Matías Pérez, Volante Cúcuta Deportivo (7)

Estadio: General Santander. Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Gustavo Murillo (5).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta