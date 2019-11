Cúcuta y Nacional juegan por la ‘gaseosa’

Tras confirmarse su eliminación luego de la derrota en Barranquilla, Cúcuta recibirá a Nacional con la intención de ganar en casa para despedir la temporada en la que la permanencia en primera división fue el gran objetivo alcanzado por los dirigidos por Guillermo Sanguinetti.



Cuerpo técnico y jugadores se sienten conformes con el rendimiento de equipo y el nivel competitivo mostrado a lo largo del campeonato y los cuadrangulares.



“Me siento orgulloso de este grupo de jugadores por el excelente semestre que estamos terminando ya que, a pesar de las dificultades, logramos objetivos importantes como la permanencia y la clasificación al grupo de los ocho mejores después de muchos años. Los muchachos se brindaron al máximo y estoy seguro de que en esta última jornada van a querer despedirse de la mejor manera en casa”, dijo Guillermo Sanguinetti



Entre las novedades del equipo fronterizo se destaca la presencia de dos zagueros centrales jóvenes como Orlando Pérez y Luis Ortiz en lugar de David Achucarro y Brayner García, quienes se encuentran lesionados.



El argentino Matías Pérez reaparecería en la mitad de la cancha para generar fútbol ofensivo y adelante se volvería a presentar la dupla compuesta por Carmelo Valencia y Jonathan Agudelo. Mauricio Duarte no estará por expulsión y en su lugar estará Diego Sánchez.

“Espero aprovechar al máximo esta oportunidad que se me puede brindar de ser inicialista con el equipo de mi ciudad. Quiero darle seguridad a la zaga, ser ordenado y demostrar todas mis condiciones. Sabemos de las virtudes que tiene Nacional en ataque y para eso nos estamos preparando en un partido que será el cierre de temporada y donde esperamos contar con el acompañamiento de nuestra hinchada”, comentó José Orlando Pérez, defensa del onceno fronterizo.



Para Nacional será un ‘barajar y repartir’ de cara al 2020 donde buscarán ese protagonismo perdido durante este 2019. El técnico Juan Carlos Osorio convocó 18 jugadores para afrontar el último encuentro del año contra los ‘motilones’.



El DT risaraldense realizó seis variantes con respecto al pasado encuentro contra Tolima; como novedades están: Cristian Moya, Brayan Córdoba, Yilmar Velásquez, Jean Lucas Rivera, Neyder Moreno, Daniel Muñoz. Mientras que Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra, Alberto Costa, Hernán Barcos, Patricio Cucchi, Pablo Ceppelini, no fueron incluidos en este grupo de viajeros.



“Le vamos a dar la oportunidad a todos los jóvenes, nada contra los extranjeros, pero tampoco estar ni Daniel (Bocanegra), ni Alexis (Henríquez), pero hay unos parámetros para reestructurar a Nacional y una cosa tiene que ver la edad. Para tener un equipo competitivo y atlético, hay que tener en cuenta eso. Estoy muy agradecido con todos, pero hay que tomar decisiones y muy pronto las van a conocer”, expresó Osorio.



Sobre el balance que hizo del juego de su equipo, el DT indicó: “Nacional se caracterizó a comienzos de temporada con ser un equipo arrollador, anotando muchos goles, exponerse a las transiciones de defensa a ataque. Luego encontré la modificación necesaria, no arrollaba. Sin embargo, generaba las suficientes opciones de gol. Salvo el juego en Barranquilla, Nacional fue un equipo propositivo, pero no fue eficaz, nos faltó gol mas no oportunidades. Nuestra propuesta fue de ser ofensiva, positiva, la finalización nos faltó”.



Uno de los jugadores claves en el equipo durante el semestre fue Brayan Rovira, el volante precisó: “He tenido esa confianza del cuerpo técnico, manejando el mediocampo en ese grupo tan experimentado. He ido avanzando en mi camino y mostrando un ejemplo para los jóvenes que vienen. Nosotros vamos en busca de cerrar este año con una victoria y traernos los tres puntos. No estamos dejando la mejor imagen, en general fue un fiasco total. Ojalá el otro año venga el próximo año a devolverle el lugar que merece estar Nacional”.



Sobre el historial, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional han jugado 187 partidos por Liga. Los ‘verdolagas’ han ganado 80, frente a 48 de los ‘motilones’, 59 empates cierran esta estadística. En goles marcados, 292 fueron para los antioqueños contra 222 de los cucuteños.



Los últimos dos partidos jugados en el estadio General Santander, fueron triunfos para el visitante 1-3 en la fecha 11 de la Liga I-2019 y 1-2 en la fecha 20 de la Liga II-2015.



Alineaciones probables

Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Andrés Reyes, Christian Mafla; Brayan Rovira, Baldomero Perlaza, Daniel Muñoz, Sebastián Gómez; Jarlan Barrera, Juan Pablo Ramírez, Yerson Candelo.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; Henry Obando, Orlando Pérez, Luís Ortiz, Diego Sánchez; Harrinson Mancilla, Jhon Hernández, Luis Miranda, Matías Pérez; Jonathan Agudelo, Carmelo Valencia.



Diego Clavijo

Juan Camilo Álvarez Serrano