Cúcuta ya no tiene margen de error: recibe al Tolima

Tras sufrir fractura de tibia en su pierna derecha en el juego frente a Junior, el zaguero central Javier López será la única baja del Cúcuta Deportivo para su compromiso por la tercera fecha de cuadrangulares frente a Deportes Tolima. El jugador, propiedad de Independiente Santa Fe, estará por fuera de las canchas aproximadamente 6 meses.



Los dirigidos por Guillermo Sanguinetti llegan a esta jornada sin margen de error y obligados a ganar para seguir matemáticamente con posibilidades de aspirar a ser finalistas u obtener un cupo en Copa Suramericana por reclasificación.



“Nosotros saldremos a afrontar este partido de la mejor manera y entendiendo que debemos conseguir tres puntos para seguir con posibilidades de pelear por algo. Tolima ha demostrado ser el mejor del grupo en las dos primeras jornadas y por eso estamos tomando las precauciones necesarias para plantear un partido inteligente, pero que nos permita imponer nuestras condiciones y quedarnos con el triunfo.”, explicó Guillermo Sanguinetti, director técnico del Cúcuta Deportivo.



El trabajo durante los días previos a la competencia se enfatizó en la importancia de tener contundencia en ataque y mayor regularidad en la recuperación del balón. También se habló dentro del grupo de la necesidad de no caer anímicamente cuando se reciben goles en contra, como se evidenció en la jornada pasada, donde a pesar de comenzar ganando, Junior remontó con facilidad y terminó ganando cómodamente.



“Es muy importante corregir los errores de la jornada anterior y salir con la mejor actitud en busca de la victoria. Como grupo seguimos fuertes, mentalizados y teniendo claro que mientras exista la posibilidad, debemos dar la pelea por respeto a la institución y a nuestra gran hinchada. A Tolima lo conocemos y la lectura está clara, eso sí, mentalizados primero en nosotros y en la propuesta que debemos tener para controlar el partido y no dejarnos sorprender por la velocidad de sus delanteros”, comentó Brayner García, zaguero central y capitán del conjunto motilón.



Cúcuta Deportivo formaría con: Juan Camilo Chaverra; Henry Obando, David Achucarro, Brayner García, Mauricio Duarte; Harrinson Mancilla, Jhon Hernández, Matías Pérez, Ever Valencia; Andrés Sarmiento, Carmelo Valencia.



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta