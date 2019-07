Dos pupilos de Pékerman, en su primer mano a mano de la Liga

José Pékerman se despidió el 4 de septiembre de 2018. Ese día dejó de ser el técnico de Colombia luego de 6 años y medio de gestión: “Solo sensaciones de alegría por lo que viví en este país. Me encantó ver a cada niño volver a cada jugador de la Selección en su ídolo”, dijo.

El entrenador argentino alistó sus cosas, empacó las maletas y tomó el avión de vuelta a casa. ¡Un momento! Antes sonó el llamado a abordar. “Tururú. Tururú: Su vuelo para Buenos Aires está a punto de partir”. El DT quizás se tomó una pausa en la sala de espera del Aeropuerto El Dorado para pensar que le dejó al fútbol colombiano un quinto puesto en el Mundial de Brasil 2014 y la tercera posición en la Copa de América Centenario 2016. Pero además, su legado continúa porque dos asistentes y compañeros, Patricio Camps y Pablo Garabello regresaron para dirigir en el país.

Este sábado (5:30 p. m., transmite RCN) el Cúcuta de Garabello recibe al Santa Fe de Camps. Seguramente se verán estilos similares, con diferentes intérpretes. En el estadio General Santander se dará el duelo entre los dos pupilos de Pékerman. “José fue un gran maestro para mí. He copiado la seriedad del trabajo, la dedicación y el ser profesional en todo momento. En lo táctico me gustan los equipos ordenados (…) Más allá de los pilares del juego que tenga de José, lo que trato de asimilar de mi parte es hacer un equipo competitivo, muy guerrero, que cada partido cuente para salvarnos del descenso. Necesitamos correr mucho, trabajar cada partido como si fuera el último”, le dijo Garabello a EL TIEMPO.



Pablo era el encargado de tres funciones en el cuerpo técnico de Pékerman en Colombia: preparaba los juveniles del Barranquilla F. C. para que jugarán como lo hacía el próximo rival de la Selección, manejaba los trabajos de los volantes y se encargaba de la táctica fija (pelota parada) ofensiva.



Por su parte, Camps se encargó de trabajar con los delanteros del seleccionado nacional los temas de definición, entre otros aspectos. “Conozco de la capacidad de Pablo (Garabello) y ha iniciado el campeonato de buena manera. Ambos queremos hacer un buen partido, buscando mejorar", sostuvo en rueda de prensa.



“Él es como un hermano para mí porque hemos vivido seis años y medio cosas hermosas en la Selección Colombia. Es el legado que dejó José, pero cuando empiece a rodar la pelota no juegan Garabello y Camps sino Cúcuta vs. Santa Fe”, agregó Garabello.



El primer examen de la Liga para ambos equipos lo pasaron con buena calificación. Cúcuta venció 1-3 a Rionegro, mientras que Santa Fe le sacó un empate como visitante al Pasto, actual subcampeón. La segunda prueba será entre dos alumnos conocidos, que tuvieron el mismo maestro, pero que les llegó el momento de sacar sus apuntes, apelar a la memoria futbolística y demostrar cuál de los dos pupilos de Pékerman gana el primer mano a mano.



JULIO MONTENEGRO T.

Redactor de Deportes

@Julio13m