Si juega Millonarios, hay goles: o los hace o los recibe

Los partidos de Millonarios este semestre han sido garantía de gol fijo. De hecho, no hay un 0-0 en un juego del equipo azul desde el primero de mayo, cuando igualó sin goles con Santa Fe. Y aunque ahora los azules dan un poco más de ventajas en la defensa, mantienen el poder ofensivo. Gracias a ello son líderes en la reclasificación y terceros en la Liga.

Este miércoles, Jorge Luis Pinto vuelve a Cúcuta, la ciudad en la que consiguió su mayor logro en el fútbol colombiano, para enfrentar al equipo al que le dio su única estrella en la historia, el Cúcuta Deportivo. El juego comenzará a las 8 de la noche y se verá por Win Sports.



Millonarios, estando dentro de los ocho primeros, llegó a tener la segunda defensa más vencida de ese grupo, pero eso ha cambiado en las últimas dos fechas. Y tal vez eso se deba a que, poco a poco, el rendimiento defensivo del equipo ha mejorado, en especial desde el regreso de Luis Payares. Sin embargo, solo sacó el arco en cero en un partido, contra Once Caldas.



“Yo estoy contento con el equipo y no me pasa por la cabeza cambiarlo; no, al contrario, trabajaremos, perfeccionaremos conceptos, tendremos cuidado, pero seguiremos en esa misma línea”, había dicho Pinto antes del triunfo frente a Alianza Petrolera.



A Millos le costó estabilizar su zaga, en especial la pareja de centrales, en donde han alternado Deivy Balanta, José Luis Moreno, Breiner Paz, Álex Rambal y Payares, estos dos últimos, los titulares en los juegos más recientes. Pinto defendió tanto su trabajo como el de su zona de seguridad en la ya famosa rueda de prensa en la que se quejó de los periodistas.

En cambio, salvo en caso de fuerza mayor, los hombres de ataque han sido los mismos: Hansel Zapata, Macálister Silva, Juan David Pérez y José Guillermo Ortiz, con el gran aporte desde el banco de Fabián González Lasso. Esa zona ha funcionado bien. Solo una vez se fue en blanco, en el clásico contra Santa Fe.

Así llega el rival

Tras la derrota en Ipiales, Cúcuta Deportivo tendría tres novedades para recibir la visita de Millonarios en el estadio General Santander. En la zona defensiva, James Castro y Mauricio Duarte volverían a ser los laterales derecho e izquierdo, respectivamente y en lugar de Henry Obando y Diego Sánchez. En la mitad de la cancha jugaría desde primer minuto Ever Valencia en lugar de Alex Hinestroza y con el objetivo de ganar posesión de balón y presencia ofensiva.



“Ha sido poco el tiempo para trabajar, pero este equipo tiene una idea clara y por dos partidos difíciles no se nos va a olvidar hacer las cosas bien. Para nosotros es muy importante ganar porque enfrentamos un rival directo y en nuestra casa, donde seguramente tendremos un buen acompañamiento de aficionados que siguen creyendo en este proceso. Tenemos que estar concentrados y evitar las desatenciones de las fechas anteriores.”, comentó Juan Camilo Chaverra, arquero del Cúcuta Deportivo.



Luego de superar molestias físicas, los argentinos Matías Pérez y David Achucarro cumplieron trabajos de campo con la totalidad del grupo y no se descarta que puedan aparecer como alternativas. Para recibir a Millonarios, Cúcuta será enfático en la intensidad de juego, la salida rápida y la concentración en los balones detenidos. El regreso de Jorge Luis Pinto al General Santander, teniendo en cuenta que fue el técnico campeón con Cúcuta en 2006, ha generado gran expectativa entre los hinchas, lo cual motivaría una buena presencia de público en el escenario deportivo.



“Tenemos que estar muy bien parados y concentrados los 90 minutos porque Millonarios es un equipo que no perdona los errores del rival. Acá en casa debemos salir a poner condiciones, manejar el balón y controlar todos los espacios. Se ha trabajado en la agresividad en marca y en la necesidad de ser precisos en los pases para no correr riesgos innecesarios”, dijo Brayner García, zaguero central del equipo “motilón”.



Con el apoyo de Diego Clavijo Rangel