Junior se volvió a meter en la pelea por un cupo en la final

Junior de Barranquilla venció 1-3 al Cúcuta Deportivo y se recuperó de la derrota sufrida en la primera fecha contra Tolima en su estadio. El equipo que dirige Julio Comesaña quedó con tres puntos, tres menos que el líder Deportes Tolima, y el domingo enfrentará a Nacional en Medellín (6:30 p. m.).

Cúcuta Deportivo comenzó el partido con líneas adelantadas y actitud agresiva, lo cual le permitió abrir el marcador apenas al cuarto minuto de juego. Marlon Piedrahíta se equivocó en una devolución y dejó mano a mano al experimentado Carmelo Valencia, quien no desaprovechó la oportunidad y definió categóricamente para llegar a 10 goles con la camiseta rojinegra.



En el minuto 20, los de casa sufrirían una baja sensible producto de la lesión de Javier López, quien debió ser sustituido tras caer de manera aparatosa luego de que uno de sus guayos se quedara enterrado en el césped del General Santander.



La reacción de Junior llegaría por la vía aérea, alternativa que en dos oportunidades tuvo a Germán Mera como protagonista con sendos cabezazos que salieron sutilmente desviados de la arquería custodiada por Chaverra.



El paso de los minutos le permitió al equipo visitante ganar espacio y control de la pelota, producto de las recuperaciones constantes de Sánchez y Pico en la mitad de la cancha.



En el minuto 41, los dirigidos por Comesaña generaron una buena acción colectiva que tuvo a Teófilo Gutiérrez como pase gol y a Edwin Cetré como definidor para igualar el marcador en la frontera.



Junior pudo irse adelante en la ultima jugada del primer tiempo tras un tiro libre ejecutado por Sebastián Viera, pero el golero Chaverra atajó magistralmente.



En el comienzo del periodo complementario los dos equipos intentaron generar alternativas de juego para buscar acciones de peligro, pero no fueron contundentes. Cúcuta se aproximó al minuto 16 con una aparición de Jhon Hernández que se estrelló en el vertical izquierdo de la portería norte.



En el minuto 27 el peligro reapareció a través de la media distancia, con un remate de Carmelo Valencia que pasó cerca de la arquería custodiada por Viera.



Junior hizo tres cambios en tres minutos y de inmediato se reflejó en el tramite del partido. Hinestroza, González y Narváez ingresaron y fueron los protagonistas del desenlace positivo para el conjunto visitante que se volcó al ataque.



A los 37, Hinestroza aprovechó la pasividad en marca del local y un potente remate de pierna izquierda significó el 1-2. Cúcuta no reaccionó y tres minutos más tarde recibió nuevamente otro golpe contundente a sus aspiraciones, esta vez tras una salida rápida que finalizó con la definición de Edwin Cetre en solitario para sellar el triunfo barranquillero.

​

El partido terminó controlado por el conjunto visitante que obtuvo réditos importantes de las variantes hechas, mientras que el cuadro local volvió a sufrir por la irregularidad de sus jugadores y las pocas alternativas en el banco de suplentes.

Cúcuta 1, Junior 3

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (5); Henry Obando (4), Brayner García (4), Javier López, Mauricio Duarte (5), Harrinson Mancilla (5); Jhon Hernández (6), Ever Valencia (4), Matías Pérez (5), Andrés Sarmiento (4) y Carmelo Valencia (6). DT: Guillermo Sanguinetti.



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (5), Rafael Pérez (5), German Mera (6), David Murillo (5); Víctor Cantillo (6), Leonardo Pico (6); James Sánchez (5), Daniel Moreno (6), Edwin Cetré (7); Teófilo Gutiérrez (7). DT: Julio Comesaña



Partido: bueno



Cambios en Cúcuta Deportivo: David Achucarro (4) por López (21 PT), Jefferson Solano por Pérez (29 ST) y Johan Gómez por Sarmiento (33 ST)



Cambios en Junior: Freddy Hinestroza por Murillo (30 ST), Luis González por Sánchez (31 ST) y Luis Narváez por Leonardo Pico (32 ST)



Gol del Cúcuta: Carmelo Valencia (4 PT). Goles del Junior: Edwin Cetré (41 PT y 40 ST), Freddy Hinestroza (37 ST).



Amonestados Cúcuta Deportivo: Ever Valencia (34 PT), Carmelo Valencia (14 ST), Obando (16 ST), Achucarro (17 ST), García (32 ST)



Amonestados Junior: Sánchez (6 ST), Pérez (14 ST), Narváez (41 ST)



Expulsados: no hubo.



Figura: Edwin Cetré (7)



Estadio: General Santander. Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Andrés Rojas (3).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para EL TIEMPO

Cúcuta