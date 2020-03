Cúcuta no levanta: ahora perdió con Bucaramanga

El atacante Diego Herazo le dio el triunfo a Bucaramanga sobre Cúcuta Deportivo en la frontera, los santandereanos tomaron un nuevo respiro en la tabla al sumar su segunda victoria del año, mientras que los motilones agudizaron su crisis deportiva ubicándose en el último lugar de la Liga Betplay.

La única anotación del compromiso llegaría al minuto 71, después de un centro desde la banda izquierda por intermedio de Bryan Castrillon, el delantero Diego Herazo, recepciona con su pecho haciendo control dirigido y con un potente zurdazo vence la resistencia de Juan Camilo Chaverra, con este gol los bumangueses se llevaron 3 puntos de oro de suelo cucuteño.



El clásico del oriente colombiano inició con mucho ímpetu entre dos equipos llenos de urgencias y necesidades. Atlético Bucaramanga arremetió contra el arco local y cuando apenas transcurrían 20 segundos, el delantero Diego Herazo se la sirve dentro del área a Johan Caballero quien remata, pero el peligro es bien conjurado por el guardameta local Juan Camilo Chaverra.



En los primeros 12 minutos las acciones transcurrieron en la mitad del campo, con poca profundidad para motilones y leopardos; los dirigidos por el uruguayo Guillermo Sanguinetti, intentaban circular el balón utilizando como eje principal al volante Roger Torres, quien buscaba asociarse, para abrir espacios en el bloque defensivo rojinegro.



Por su parte, los locales se mostraron ordenados en defensa, no brindaron espacios, pero fueron muy tímidos e imprecisos a la hora de buscar el arco visitante; Cúcuta Deportivo presentó para este duelo varias caras nuevas y con mucha juventud, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores de experiencia, no habían tenido buenas presentaciones en las primeras 6 fechas de la Liga.



Los porteros Cristián Vargas de Bucaramanga y Juan Camilo Chaverra de Cúcuta, se convirtieron en unos espectadores más del clásico, el partido no fue bueno, y los equipos remataron muy pocas veces al arco en la primera mitad.



Una de las pocas jugadas de riesgo en favor del elenco santandereano, se originó luego de un saque de banda ofensivo enviado al área, el balón pica en el césped y ante la pasividad de la defensa cucuteña, el que se avivó fue el atacante Johan Caballero, pero su cabezazo no tuvo mucha fortaleza y terminó siendo detenido sin mayores problemas por el arquero rojinegro.



Al Cúcuta Deportivo se le vio con poca confianza y no había sincronización colectiva para generar jugadas ofensivas, los intentos de ataque eran producto de jugadas individuales gestadas por el atacante Andrés ‘Manga’ Escobar, quien por banda izquierda con su velocidad y diagonales, intentó inquietar el sistema defensivo leopardo.



En las postrimerías del primer tiempo, al minuto 41, ‘Manga´ Escobar, por poco abre la pizarra tras un remate de media distancia que se estrella rebeldemente en el travesaño, ahogando el grito de gol nortesantandereano.



Para el segundo tiempo los equipos saltaron al terreno de juego con los mismos 22 jugadores. Ambos elencos salieron con una mayor disposición para buscar las porterías; Bucaramanga utilizó la banda izquierda con Bryan Castrillon para dar profundidad y el atacante Diego Herazo se mostraba incisivo dentro del área.

Los orientados por Guillermo Sanguinetti adelantaron sus líneas y se pararon con mayor decisión en el arco rival, generando las mejores opciones del segundo tiempo; el volante de marca Daniel Restrepo sacó un potente remate desde unos 25 metros y cuando el balón llevaba destino de gol, apareció el guante salvador de Chaverra para mandarla al tiro de esquina.



Minutos más tarde nuevamente Bucaramanga tocó las puertas del gol, tras una corrida por banda izquierda del lateral Germán Gutiérrez quien logró centrar para su compañero Bryan Castrillon, que definió a ras de piso al ángulo inferior izquierdo del arquero motilón, pero su remate se estrelló en el vertical.



La divisa fronteriza no tuvo reacción, durante el compromiso no generaron muchas opciones de peligro, fueron previsibles a la hora de atacar y no tuvieron sorpresa para desequilibrar el planteamiento táctico, propuesto por el equipo visitante.

Después del gol al minuto 71 Bucaramanga le dio trámite al marcador ante un desteñido Cúcuta Deportivo, sumergido en un mar de dudas. El equipo de la ciudad bonita sumó 8 puntos y ascendió al puesto 15 en la tabla; mientras que el elenco rojinegro continúa como colero con apenas 3 unidades.



En la octava fecha de la Liga Bucaramanga recibirá el sábado 8 de marzo al Junior de Barranquilla, a partir de las 8:05 de la noche. Por su parte Cúcuta Deportivo, visitará el martes 10 de marzo a Jaguares de Córdoba, este partido está pactado para las 6 de la tarde.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 0 – Atlético Bucaramanga 1



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (7), Winston Ramírez (4), Orlando Pérez (5), Cristián Valencia (5), Diego Sánchez (4), Jean Pineda (4), Juan Carlos Caicedo (4), Auli Oliveros (4), Juan Pablo Marín (5), Andrés Escobar (6), Michel Ramos (5)

DT: Jorge Artigas



Atlético Bucaramanga: Cristián Vargas (6), Cristián Subero (5), Steve Makuka (6), Homer Martínez (6), Germán Gutiérrez(6), Daniel Restrepo (6), Nicolás Roa (5), Roger Torres (6), Johan Caballero (6), Bryan Castrillon (7), Diego Herazo (7)

DT: Guillermo Sanguinetti



Partido: Aceptable



Cambios en Cúcuta Deportivo: Hanyer Mosquera por Winston Ramírez (18 ST), Agustín Vuletich por Michel Ramos (22 ST), Cristián Mina por Juan Carlos Caicedo (28 ST)



Cambios en Atlético Bucaramanga: Ever Valencia por Roger Torres (16 ST), Bernaldo Manzano por Daniel Restrepo (20 ST), Yeison Tolosa por Diego Herazo (41 ST)



Goles de Cúcuta: No hubo



Goles de Atlético Bucaramanga: Diego Herazo (26 ST)



Amonestados Cúcuta Deportivo: Michel Ramos (9 PT), Juan Pablo Marín (10 ST), Cristián Valencia (45 ST), Orlando Pérez (45 ST)



Amonestados Atlético Bucaramanga: Homer Martínez (9 PT), Germán Gutiérrez (42 PT), Nicolas Roa (34 ST)



Expulsados: No hubo



Figura: Diego Herazo, Atlético Bucaramanga (9)



Estadio: General Santander.



Asistencia: 1.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega Jaimes (7).





Manuel García Duarte

Para El Tiempo

Cúcuta