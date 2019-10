Alianza Petrolera también sacó un punto en Cúcuta y sigue arriba

Alianza Petrolera se mantuvo al frente, al menos hasta los partidos del domingo, de la tabla de posiciones de la Liga, luego de empatar como visitante 1-1 con el Cúcuta Deportivo, este sábado, en el estadio General Santander.

El partido comenzó con emociones de lado y lado, producto de la propuesta ofensiva de los dos equipos en los primeros minutos. Alianza intentó generar riesgo con la velocidad de Arias y Vásquez, mientras que Cúcuta procuró manejar el balón y adelantar las líneas. En el minuto 11, un tiro libre del visitante que se estrelló en la barrera generó un contragolpe del equipo local que capitalizó Luis Miranda ganando en velocidad a Palacios y definiendo acertadamente en el mano a mano frente al golero Jeréz con un remate cruzado que desató la celebración de la hinchada presente en el General Santander.

Alianza Petrolera reaccionó y adelantó sus líneas, ganando el manejo del balón y espacio en terreno del local. Un remate de Jhon Vásquez y un cabezazo de Juan David Ríos fueron las aproximaciones más claras en la búsqueda del empate por parte del equipo visitante. Cúcuta agrupó sus líneas de defensas y volantes para reducir espacios y cortar los circuitos de juego en el conjunto de Barrancabermeja.



En el minuto 23, Alianza Petrolera tuvo una de las acciones más claras por intermedio de Jhon Vásquez, quien le ganó el duelo personal a Javier López y enfrentó en el mano a mano al golero Chaverra con un remate que salió desviado por muy poco en la portería sur del General Santander.



El equipo visitante no bajó los brazos y aprovechó las libertades que le brindó el conjunto local y al minuto 28 empató las acciones. Yhormar Hurtado apareció por el segundo palo y capitalizó en solitario un centro que le permitió definir tranquilamente frente al golero Chaverra.



Cúcuta perdió referencias en marca y permitió la presencia ofensiva del visitante que terminó sacando provecho de su perseverancia en ataque.



Los equipos incluyeron algunos jugadores de la suplencia pero el trámite del partido no cambió significativamente. El denominador común siguió siendo la presión en marca y la falta de claridad en el último cuarto de cancha. Cúcuta intentó atacar con pases largos en busca de Carmelo Valencia, pero la defensa petrolera estuvo atenta para evitar cualquier tipo de aproximación.



La nota negativa del partido fue la actuación del árbitro Carlos Ortega, quien dejó de sancionar tres penaltis, dos para Alianza Petrolera y uno para el Cúcuta Deportivo.



El tiempo corrió y las acciones de riesgo no fueron muchas. Alianza lució conforme con el empate y Cúcuta no tuvo como vulnerar el planteamiento defensivo del líder de la Liga. Ambos equipos siguen acercándose al sueño de la clasificación y sumando puntos valiosos para consolidar su permanencia en la primera división del fútbol colombiano.

Cúcuta 1, Alianza Petrolera 1

Cúcuta: Juan Camilo Chaverra (6); James Castro (5), Brayner García (5), Javier López (5), Mauricio Duarte (6), Harrinson Mancilla (6); Diego Chica (6), Christian Mina (5), Luis Miranda (7), Jonathan Agudelo (5) y Carmelo Valencia (6). DT: Guillermo Sanguinetti



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Yhormar Hurtado (7), Jeison Palacios (5), David Valencia (6), Farid Díaz (6); David Rios (7), Alexis Serna (6), Juan Mancilla (6), Cleider Alzate (7); Jhon Vásquez (6), César Arias (5). DT: César Torres



Partido: bueno



Cambios en Cúcuta Deportivo: Alexis Hinestroza (6) por Agudelo (13 ST), Andrés Sarmiento por Mina (18 ST) y Matías Pérez por Chica (32 ST)



Cambios en Alianza Petrolera: José Correa (5) por Arias (9 ST), Diego Cuadros (5) por Serna (9 ST) y Carlos Pérez por Alzate (36 ST)



Gol del Cúcuta: Miranda (11 PT). Gol de Alianza Petrolera: Hurtado (28 ST)



Amonestados Cúcuta Deportivo: Agudelo (43 PT), Chica (8 ST)



Amonestados Alianza Petrolera: Valencia (2 ST), Mancilla (13 ST). Mancilla (34 ST)



Expulsados: no hubo.



Figura: Juan David Ríos (7).



Estadio: General Santander. Asistencia: 5.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Carlos Ortega (3).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para EL TIEMPO

Cúcuta