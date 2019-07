Santa Fe sigue sin ganar: cayó en su visita al Cúcuta

En el comienzo del partido, los dos equipos fueron prudentes en sus incursiones ofensivas y trataron de asegurar el control del balón. Cúcuta lució incisivo presionando en terreno contrario, mientras que Santa Fe apeló a salir con balón dominado y no hacer pases largos.

Al minuto 15 se dio la primera aproximación local tras una combinación entre Miranda y Agudelo, donde este último quedó habilitado por zona derecha, logrando rematar para exigir los reflejos del golero Castellanos. Tres minutos más tarde la presencia ofensiva fue para el visitante a través de Fabián Sambueza con un remate que careció de potencia



La acción más clara de la etapa inicial fue para el Cúcuta Deportivo al minuto 44 por intermedio del lateral Henry Obando, quien pisó el área con propiedad y logró un remate cruzado que fue oportunamente controlado por el arquero visitante, quien nuevamente ahogó el grito de gol local.



En el periodo complementario el Cúcuta Deportivo salió decidido a quedarse con los tres puntos, y al minuto seis lograría abrir el marcador tras una acción individual de Luís Miranda, quien definió en el mano a mano con Leandro Castellanos y anotaría aprovechando el rebote producido por la atajada incompleta del golero cardenal.



Independiente Santa Fe intentó reaccionar y adelantar las líneas, pero no tuvo claridad en la generación de fútbol ofensivo. El ingreso de Anselmo y Balanta no marcaron diferencia y nunca pudieron descifrar el orden defensivo del conjunto local, que por momentos apeló al contragolpe con la velocidad de Agudelo y Miranda.



En los minutos finales, Cúcuta no se desordenó e intentó defenderse haciendo posesión del balón en terreno contrario a través de los recién ingresados Carabalí y Valencia. Santa Fe cayó en el desespero que lo llevó a entregar de manera imprecisa y le facilitó el trabajo defensivo al conjunto local que sumó su segunda victoria en el comienzo de la Liga.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 1 – Santa Fe 0



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6), Henry Obando (6), David Achucarro (5), Javier López (6), Mauricio Duarte (5), Harrinson Mancilla (5); Diego Chica (6), Matías Pérez (6), Luis Miranda (7), Jhon Hernández (5) y Jhonathan Agudelo (6).

DT: Pablo Garabello.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Alexander Porras (5), Fainer Torijano (6), Nicolás Gil (5), Federico Arbeláez (5); José Caicedo (6), Daniel Giraldo (5), Juan Pedroza (5), Fabián Sambueza (6), Luis Seijas; Brayan Perea (4).

DT: Patricio Camps



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: Miranda (6 ST)



Goles Santa Fe: No hubo



Cambios Cúcuta Deportivo: Yeison Carabalí por Pérez (29 ST), Ever Valencia por Luís Miranda (39 ST) y Orlando Pérez por Obando (45 ST)



Cambios Santa Fe: Jhon Velásquez (5) por Seijas (21 PT), Federico Anselmo (4) por Perea (10 ST) y Maicol Balanta (4) por Caicedo (15 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Santa Fe: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: Achucarro (7 PT), Mancilla (29 PT)



Amonestados Santa Fe: Torijano (27 PT), Arbeláez (35 PT)



Detalle: Cúcuta Deportivo sigue ampliando su diferencia en la tabla del descenso.



Figura: Luís Miranda, volante Cúcuta Deportivo (7)



Estadio: General Santander.



Asistencia: 10.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Bismark Santiago (7).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta​