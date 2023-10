Cúcuta da el gran golpe y elimina al Medellín en la Copa Colombia 

Independiente Medellín recibió en el estadio Atanasio Girardot al Cúcuta Deportivo en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2023 y el conjunto dirigido por Alfredo Arias llegó a este compromiso con la ventaja de un gol. Sin embargo, el poderoso fue derrotado en una agónica definición por penaltis 5-4 tras empatar la serie 2-2.

Cúcuta dio el golpe

Pese a jugar de local e ir ganando la serie, el Medellín supo sufrir porque Cúcuta Deportivo fue quien pegó primero en el marcador. Sobre el minuto 24, Jefry Arley Zapata fue el encargado de anotar el primer gol para el club de Norte de Santander y empatar la serie 1-1.



Las respuestas no se encontraron en Medellín y en el primer tiempo no pudo encontrar el gol del empate y de paso el que le sirviera para pasar a ganar de nuevo la serie.



En el segundo tiempo Medellín no quiso regalar nada, pero no encontró su mejor versión y se vio sin ideas de juego para llegar al empate. Eso lo entendió el conjunto motilón y lograron cerrar los espacios al poderoso para mantener su mínima ventaja.



Con el paso de los minutos, Medellín no pudo y Cúcuta logró dar otra sorpresa en el marcador. Jodier Micolta metió un bombazo para ampliar la ventaja en el estadio Atanasio Girardot.



A partir de allí, Medellín descuidó su parte defensiva y Cúcuta de contragolpe logró hacer más daño, pero no tuvieron la definición correcta para sentenciar el juego.



Al final, Cúcuta se dedicó a aguantar al Medellín, pero la insistencia del poderoso tuvo su premio en los últimos dos minutos de juego. En el minuto 88 Yulián Gómez fue quien de manera agónica marco el gol para empatar la serie 2-2 y enviar todo a los penaltis.



Con el 2-2 en el marcador global, el partido se fue a los penaltis para conocer al cuarto semifinalista de Copa BetPlay 2023. Allí, el Cúcuta logró imponerse 5-4 con y así logró su tiquete a la siguiente instancia.





REDACCIÓN FUTBOLRED

