Cúcuta vence al América y queda cerca de la clasificación

Apenas al minuto dos el Cúcuta Deportivo abrió el marcador producto de una mala salida de América de Cali que capitalizó el conjunto local. Matías Pérez habilitó con precisión a Carmelo Valencia y el experimentado delantero definió con categoría ante la salida del golero Cadavid.

Los locales no levantaron el píe del acelerador y al minuto cinco generaron un penalti producto de una acción de Carmelo Valencia que interrumpió con la mano el volante Luis Paz y el árbitro Ariza no dudó en señalar el punto blanco. La ejecución la tomó Jonathan Agudelo, quien con fortaleza y al centro del área amplió la diferencia para los dirigidos por Guillermo Sanguinetti.



América se vio sorprendido por la actitud del cuadro motilón que lució agresivo y ordenado en todas sus líneas. El conjunto escarlata lo intentó por intermedio de Duván Vergara, pero las aproximaciones fueron bien controladas por el golero Juan Camilo Chaverra.



Al minuto 43 el equipo local ampliaría la cuenta a su favor luego de una combinación perfecta entre Miranda y Valencia, siendo este último el encargado de definir con un potente remate cruzado ante el achique del arquero visitante. Los visitantes no encontraron el camino para atacar con efectividad y los intentos no pasaron de ser opciones sin peligro.



En el periodo complementario el partido perdió intensidad y Cúcuta Deportivo se dedicó a administrar la diferencia amplia que había alcanzado en la primera parte, producto de buenas acciones colectivas y rendimientos individuales altos en jugadores como Chaverra, López, Pérez y Valencia. América siguió sin encontrar un rumbo claro y a pesar de algunos intentos en los pies de Pisano, no fueron muchas las complicaciones generadas en predios locales.



América logró el descuento en tiempo de reposición por intermedio de Jeison Medina, quien aprovechó una buena acción colectiva y definió para sellar la cuenta en el General Santander. Este triunfo 3-1 devolvió al onceo motilón a la octava posición y definirá su posibilidad de clasificar en la última fecha cuando visite a Junior en Barranquilla.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 3 – América 1



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (7); James Castro (5), David Achucarro (5), Javier López (7), Diego Sánchez (6), Harrinson Mancilla (6); Jhon Hernández (5), Luís Miranda (6), Matías Pérez (7), Jonathan Agudelo (6) y Carmelo Valencia (7).

DT: Guillermo Sanguinetti



América: Arled Cadavid (4); Daniel Quiñones (5), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (4), Juan Pablo Zuluaga (4), Luis Paz (4); Juan Nieva (5), Rafael Carrascal (5), Matías Pisano (6); Duván Vergara (5), Jeison Medina (6).

DT: Alexander Guimaraes



Partido: Bueno

Cambios en Cúcuta Deportivo: Diego Chica por Agudelo (27 ST), Andrés Sarmiento por Pérez (35 ST) y Mateo Cardona por Miranda (38 ST)



Cambios en América: Jefferson Murillo (5) por Zuluaga (1 ST), Cristian Álvarez por Nieva (17 ST) y Santiago Moreno por Vergara (31 ST)



Goles Cúcuta Deportivo: Carmelo Valencia (2 PT, 43 PT), Agudelo (7 PT, penalti y 43 PT)

Goles América: Jeison Medina (45+3 ST)



Amonestados Cúcuta Deportivo: López (34 PT), Achucarro (21 ST)



Amonestados América: Paz (5 PT), Segovia (25 PT)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.

Expulsados América: No hubo.



Detalle: Cúcuta llegó a 31 puntos y se ubicó en la octava posición

Figura: Carmelo Valencia, delantero de Cúcuta Deportivo (7)

Estadio: General Santander. Asistencia: 12.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Edilson Ariza (6).





DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta