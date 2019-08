Cúcuta logra gran victoria en Santa Marta

Unión Magdalena volvió a sufrir una derrota en la Liga Águila y compromete su posición en la lucha por la permanencia en la primera división. En esta ocasión el verdugo fue el Cúcuta Deportivo que con el 2-1, abrió una estrecha frontera entre el equipo samario y el descenso directo.

os goles del encuentro fueron marcados en el minuto 22’ por intermedio de James ‘Taganga’ Castro y Ever Valencia al minuto 73’ para que el Cúcuta; mientras que Roberto Hinojosa al 66’ anotó por Unión Magdalena.



Las virtudes en el manejo de la esférica que mostró Cúcuta y las desconcentraciones defensivas de Unión Magdalena que no estuvo fino con Henry Pernía en la parte de atrás, se conjugaron en contra de la escuadra dirigida por Pedro Sarmiento.



El equipo de Santa Marta saltaba al gramado del estadio Sierra Nevada con la presión de estar solo a un punto del descenso directo, por lo que tenía la necesidad de sumar en condición de local, frente a un rival directo, el Cúcuta Deportivo.



En los primeros minutos el equipo azul y rojo expuso un fútbol con buena presión por los costados, azotando a centro el área motilona; sin embargo, la visita hacía honor a su ubicación geográfica, poniendo como frontera una muralla en la defensa con López y Archucarro, para evitar alguna opción de peligro bananera.



Las aproximaciones con Juan Carlos Pereira, Luis Carlos Arias y Juan Villota, no fueron suficientes para buscar a Márquez en la parte ofensiva.



A pesar que Unión empujaba, el equipo de Norte de Santander tuvo más efectividad y al minuto 22’ a través de un centro desde el tiro de esquina del argentino Matías Pérez, que colocó el balón en la cabeza del taganguero James Castro, puso el primero a favor de los colores motilones.



Con el gol marcado por ‘Taganga’ Castro, la necesidad era de Unión Magdalena, que seguía con el fantasma del descenso asustándolo al pie de la nuca.



El marcador por lo menos en la primera parte no se modificaría, pero la escuadra bananera a pesar de tener buen control en la mitad, no reflejaba lo mismo en la defensa, donde Henry Pernía lucía desconcentrado.



El gol de Castro de cabeza, varias desconcentraciones y regalos al rival, antecedieron lo que para el segundo tiempo, sería un baldado de agua fría para los samarios.



La segunda mitad, el técnico Pedro Sarmiento intentó volverse más ofensivo, por lo que amplió la zona de ataque, sacando a Luis Carlos Arias del costado y metiendo a Deiver Vega, quien lució más en el frente de ataque como compañero de Ricardo Márquez.



El minuto 66’ fue clave, porque empezó a definir lo que sería el final del encuentro. Unión a través de sus repetidas incursiones en ataque, sirvió un balón para Deiver Vega, quien tuvo la oportunidad de acrcarse al borde del área, siendo derribado por un defensa motilón.



Con la oportunidad de tiro libre en el borde del área, apareció frente al balón el recién ingresado Roberto Hinojosa, quien con un remate colocado al ángulo derecho del portero Chaverra, puso a vibrar a los 5 mil samarios que hicieron presencia en el Sierra Nevada.



El empate motivó a los samarios que se acercaron en varias ocasiones al pórtico rojinegro.



Unión Magdalena parecía más entregado al ataque, pero tras un regalo de Henry Pernía a Ever Valencia, puso al delantero visitante mano a mano con el portero Horacio Ramírez, quien lo derribó en el área, generando que se decretara penal.



Matías Pérez se puso frente a la esférica, pateó desde los doce pasos al minuto 72 y el arquero Ramírez en una atajada monumental se tiró al costado izquierdo para evitar el tanto cucuteño.



Sin embargo el tiro de esquina que generó la atajada del portero, tejió toda clase de rebotes cerca del área bananera, los cuales no pudieron ser despejados por los defensas samarios y le dieron espacio a Ever Valencia, para colocar el balón al fondo de la red.



Tras el tanto, el partido culminó 2-1 y por más que quiso y lo intentó, el Unión no pudo sumar en condición de local.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv