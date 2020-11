¿Cúcuta podrá jugar el jueves contra América, pese a su liquidación?

Este miércoles la Superintendencia de Sociedades ordenó el inicio del proceso de liquidación judicial del Cúcuta Deportivo, que este jueves enfrenta al América en la fecha 19 de la Liga. ¿Podrá jugar?

La respuesta es que sí, que al menos este partido programado para el jueves en Armenia a las 8 p. m. lo podrá jugar porque Cúcuta aún no tiene en firme suspendido el reconocimiento deportivo que decretó el Ministerio de Deporte.



Se estima que esta decisión se hará efectiva este viernes, lo que implica que el equipo motilón no podrá jugar el fin de semana contra Nacional, que ganaría los puntos en el escritorio, ni contra Tolima en los octavos de final de la Copa Colombia.



Su situación no es la misma del Deportivo Pereira, que está en proceso de liquidación desde 2014, pero que sí tiene su reconocimiento deportivo, y por eso ha podido seguir compitiendo en la Liga.



Lo que viene ahora para el Cúcuta es que la Supersociedades nombrará un agente liquidador para que continúe el proceso de cumplimiento a los acreedores.



