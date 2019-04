Tolima aseguró su clasificación a cuadrangulares: venció 0-2 a Cúcuta

En los primeros minutos el equipo local impuso condiciones y ubicó sus líneas en terreno contrario. Al minuto 2 tuvo una aproximación clara en lo pies de Luis Miranda, pero su remate cruzado salió desviado. Cúcuta siguió atacando y estuvo cerca de irse adelante en una jugada de tiro de esquina donde Darwin Carrero ganó en el juego aéreo, pero su frentazo pasó a pocos centímetros del vertical derecho.

Tolima manejó los tiempos del partido con inteligencia y no sucumbió ante la presión del equipo local. Al minuto 20 llegó la primera presencia ofensiva de los visitantes con un remate de Alex Castro, que controló el golero Chaverra. Al minuto 26 el elenco “pijao” abrió el marcador luego de un centro preciso de Luis González que puso el balón en el corazón del área donde apareció Carlos Robles de cabeza anticipándolos a todos y venciendo al golero local. Cúcuta por momentos lo intentó, pero sus hombres en ataque no tuvieron claridad para llegar a gol.



Para la etapa complementaria y cuando se esperaba la reacción del equipo local, fue nuevamente el visitante el que celebró. Esta vez y luego de un tiro de equina, el zaguero central Sergio Mosquera superaría a todos y de cabeza marcaría el 2-0 que le dio la tranquilidad a lo dirigidos por Alberto Gamero. Tolima administró el tiempo y la diferencia ante un rival que lució inofensivo y sin variante para generar riesgo.



Cúcuta intentó mejorar con los cambios, pero el ingreso de Solano, Hernández y Cosme no fueron la solución. En la parte final el onceno fronterizo se acercó, pero sin posibilidad real de reducir la diferencia. En el contragolpe, Tolima estuvo cerca de ampliar el marcador tras el ingreso de Marco Pérez en lo minuto finales.



Este resultado selló la clasificación de Tolima y dejó en la cuerda floja al Cúcuta Deportivo que sigue in levantar cabeza y además, comprometido en la tabla del descenso.

Cúcuta Deportivo 0 – Deportes Tolima 2

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6), James Castro (4), Braynner García (4), Darwin Carrero (5), Mauricio Duarte (5); Harrinson Mancilla (4), Diego Chica (5), Matías Pérez (5), Luis Miranda (4), Jeysen Núñez (3) y Jhonathan Agudelo (4).

Cambios Cúcuta Deportivo: Jefferson Solano (5) por Núñez (5 ST). Jhon Hernández (4) por Chica (13 ST) y Wilberto Cosme por Miranda (30 ST)

DT: Sebastián Méndez.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Arboleda (5), Johnny Mostasilla (5), Sergio Mosquera (6), Leyvin Balanta (5); Yeison Gordillo (5), Rafael Carrascal (6), Carlos Robles (6), Alex Castro (6), Luis González (7) y Diego Valdés (6).

Cambios Deportes Tolima: Larry Vásquez por Carrascal (25 ST), Marco Pérez por Valdés (30 ST) y Carlos Rentería por Robles (36 ST).

DT: Alberto Gamero.



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: No hubo.



Goles Deportes Tolima: Robles (26 PT), Mosquera (4 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Deportes Tolima: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: García (45 PT), Solano (19 ST), Mancilla (34 ST)



Amonestados Deportes Tolima: Gordillo (20 ST), Carrascal (25 ST), Valdés (26 ST), Arboleda (38 ST), Balanta (45 ST)



Detalle: Tolima ganó en el General Santander y aseguró la clasificación.



Figura: Luis González, volante Deportes Tolima (7).



Estadio: General Santander.



Asistencia: 25.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán (7).





DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para EL TIEMPO

Cúcutá