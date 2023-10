¿Cúcuta puede jugar la Libertadores si gana la Copa Colombia? Esto dice el reglamento

Cúcuta Deportivo vivió uno de los peores momentos de su historia en el 2020, cuando la Dimayor lo desafilió debido a los malos manejos de sus dirigentes. Durante año y medio, el club desapareció de las competencias oficiales.

El equipo fue readmitido a mediados de 2022, pero en segunda división, y está peleando por regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. Y paralelamente, en su regreso a la Copa Colombia luego de tres años, está haciendo historia.

Los rojinegros están en la semifinal del torneo alterno, tras eliminar, sucesivamente, a Once Caldas, Deportes Quindío, Real Cartagena, Junior y Medellín. Ya superaron su mejor actuación, la del 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final.



Allí los eliminó Millonarios, justamente, su próximo rival en la Copa, luego del sorteo que realizó la Dimayor este viernes. Cabe recordar que el equipo que dirige Alberto Gamero es el actual campeón del certamen.



Cúcuta se ilusiona con volver a conseguir un título, pero su prioridad es conseguir el ascenso. ”Nuestro primer objetivo es ascender porque sabemos que el Cúcuta pertenece a la A, pero también tenemos como un gran objetivo esta copa porque sabemos el equipo que tenemos”, declaró el mediocampista Juan Pablo Díaz a Win Sports.

El campeón de la Copa obtiene cupo para la fase previa de la Libertadores. Cúcuta también sueña con un regreso a ese torneo internacional, en el que participó en dos ocasiones (2007 y 2008) y en el que, incluso, estuvo a un paso de la final.



En 2007, el equipo que entonces dirigía Jorge Luis Bernal, y que tenía jugadores como Róbinson Zapata, Wálter Moreno, Charles Castro, Macnelly Torres, Lionard Pajoy, Blas Pérez y Juan Manuel ‘Burrito’ Martínez, fue la gran sorpresa del continente: alcanzó las semifinales, en las que fue eliminado por Boca Juniors.

Cúcuta (foto) llegó a semifinales: lo eliminó Boca Juniors. Tolima quedó afuera en fase de grupos y Pasto hizo la peor actuación colombiana en la historia: no sumó puntos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El reglamento dice que Cúcuta podría quedar sin Libertadores



Sin embargo, el reglamento de la Copa Colombia impediría que el Cúcuta, en las actuales condiciones, juegue la Libertadores en caso de salir campeón. Si no asciende, no podrá ir a torneo internacional.



“Si el equipo campeón de la Copa Betplay DIMAYOR 2023 es un club que NO participa en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2024, no podrá obtener el cupo a competencia internacional, acorde a la reglamentación emitida por CONMEBOL y vigente a la fecha de emisión del presente reglamento”, dice la reglamentación de la Copa, publicada en la página de Dimayor.



“En tal supuesto, el campeón será merecedor de un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga Betplay DIMAYOR 2023”, agrega el documento. El premio serái de 500 millones de pesos.

Lo que dice el reglamento sobre el cupo internacional si gana un equipo de la B. Foto: Dimayor



“ De presentarse lo anterior, el club que obtendrá el cupo Nro. 4 de CONMEBOL LIBERTADORES 2024 para Colombia será quien tenga mejor posición en la tabla de Reclasificación total de la Liga Betplay DIMAYOR 2023”, concluye el reglamento.



Es decir, para poder volver a la Libertadores ganando la Copa, Cúcuta está obligado a ascender. Una responsabilidad grande para un equipo que espera recuperar una plaza importante.



