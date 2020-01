Cúcuta Deportivo tendría nueva sede para el 2020

Cúcuta Deportivo se vería obligado a cambiar de sede para el 2020. El dueño del equipo motilón, José Augusto Cadena, buscaba una negociación con la administración para mantenerse en el estadio General Santander, pero los diálogos habrían fracasado.

Así las cosas, se especula que el Cúcuta se trasladaría para Sincelejo, donde jugaría sus partidos de local en este campeonato.



La dificultad de quedarse en su sede habitual es por las deudas que tiene Cadena con la administración, por lo tanto no hay luz verde para que el equipo se mantenga allí, a no ser que se llegue a un acuerdo de pagos garantizados.



En twitter, Cadena argumentó que no hubo acuerdo y que todo se resolverá el lunes cuando hay audiencia en la Superintendencia de Sociedades.



"Cúcuta desea jugar y estar en su casa natural que es la ciudad de Cúcuta pero por posturas como estas el equipo tiene que buscar una sede, Que afortunadamente una ciudad nos abre las puertas y valorar lo que es tener un equipo de primera división", escribió Cadena.



Por su parte, el Alcalde Jairo Yáñez trinó: "En reunión con el gerente del @Cucutaoficial hemos aclarado las cuentas totales con el municipio y el

@imrdcucuta. Dentro del diálogo se plantearon varias fórmulas de pago que serán expuestas en la audiencia convocada por la Superintendencia de Sociedades".

El primer partido de local del Cúcuta en la Liga será contra Millonarios, en la fecha 2.



