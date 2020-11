Dimayor le dio otro golpe mortal al Cúcuta Deportivo

El mismo día en que la Superintendencia de Sociedades le había dado un respirador artificial, al permitirle operar durante cuatro meses para tratar de recuperar su reconocimiento deportivo, la Dimayor le dio este miércoles el golpe de gracia al Cúcuta Deportivo.

El club fue desafiliado de la entidad y no podrá competir en los torneos oficiales de la entidad. Ya había sido dejado a un lado de la Liguilla de eliminados.



(Lea también: Justicia argentina abrió investigación penal por muerte de Maradona)



Así las cosas, a falta de confirmación oficial, el torneo del primer semestre de 2021 se jugaría con solo 19 equipos y solo habría un descenso.



En la asamblea no se permitió la participación del liquidador del Cúcuta Deportivo, Arturo Acosta Villaveces. Cabe recordar que una de las consecuencias de la suspensión del reconocimiento deportivo es no poder tener ni voz ni voto en las reuniones de clubes.



Este es el comunicado de la Dimayor al respecto:



La asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, sostuvo de manera virtual una reunión con los clubes afiliados a la entidad.



Con relación a este encuentro se informa que en virtud de i) la decisión de la Superintendencia de Sociedades del pasado 11 de noviembre de 2020, de decretar la apertura del proceso de liquidación judicial del Cúcuta Deportivo F.C; y ii) de la decisión del Ministerio del Deporte de suspender el reconocimiento deportivo del Cúcuta Deportivo F.C, adoptada mediante Resoluciones Nos. 000858 del 30 de julio de 2020 y 001320 del 28 de octubre de 2020, la Asamblea de Clubes Afiliados a DIMAYOR, decidió que, en el marco de las consecuencias jurídicas previstas en los estatutos de DIMAYOR, la reglamentación aplicable y en la Ley 49 de 1993, se ratificara la desafiliación del Cúcuta Deportivo F.C. S.A. en liquidación de la DIMAYOR.



Noticia en desarrollo.



DEPORTES