Cesó la más horrible de las noches para el Cúcuta Deportivo, el equipo que hoy se levanta del suelo, con su ímpetu rojinegro, para volver a ver la luz en el fútbol profesional colombiano, para volver a jugar, para volver a emocionar a sus fanáticos. Será por ahora en la B, pues todo resurgir conlleva un trámite, pero con la ambición de buscar el rápido ascenso. El camino arranca este domingo contra Boca Juniors de Cali, 4:05 p. m. Win +. Volvió el Cúcuta, para no irse más.

Caída y regreso

Ya nadie en Cúcuta quiere voltear a mirar este largo y hondo martirio que han vivido, este pesado destierro que les tocó asumir por los incumplimientos administrativos, por la crisis que no se podía tapar con un dedo. Pero la historia quedó ahí escrita y hay que repasarla para entender la magnitud de este despertar: fue en 2020 cuando el club escondió su prestigio de casi 100 años. Asfixiado por las deudas, y por el no pago de ellas, terminó por perder el reconocimiento deportivo, una daga envenenada al corazón rojinegro. Luego, la estocada: la desafiliación de la Dimayor. Cúcuta prácticamente agonizaba, sufría una muerte en vida, un entierro en el fútbol colombiano. Desaparecer era una opción. Pero el Cúcuta no desaparece.



El fútbol colombiano asimiló ese vacío en el 2021, dejar de visitar esa plaza adversa, allá donde jugar siempre fue una amenaza. En el 2022 se abrió una ventanita para el club, luego de que se aceptara el proceso de reorganización, con un acuerdo para reestructurar sus deudas, valoradas en más de 13.000 millones de pesos. Eso fue como una victoria en el último minuto de una final en la A, una resurrección que le permitía al club motilón replantear sus pasivos mientras continuaba ejerciendo su objeto social, el deportivo. Entonces, en asamblea de clubes le dieron el voto que faltaba: aceptaron su regreso y su afiliación ante la Dimayor. Le dijeron, “bienvenido de nuevo, señor Cúcuta, pero hay que reaparecer desde abajo, desde la B, es el precio”. Y el señor Cúcuta, aunque aspiraba a un retorno en la A, tuvo que aceptar el castigo, pero ya lo ganado era victoria.

Con nuevo presidente, Eduardo Silva Meluk, el mismo que estuviera en la dirigencia de Millonarios y en la presidencia del Independiente Medellín, Cúcuta lanzó su nuevo proyecto. Y aunque José Cadena, el mismo que llevó al equipo a su estado de coma, sigue ahí, la nueva directriz apunta a una reorganización total.



El miércoles, el Ministerio del Deporte hizo el anuncio que faltaba: le renovó el reconocimiento deportivo. La afiliación del Cúcuta a la Federación Colombiana de Fútbol fue el requisito final para lograr la renovación, por un periodo de cinco años, tal como anunció Mindeporte. Entonces era una realidad. Cúcuta está de regreso, y vuelve desde hoy.



El nuevo Cúcuta

Eduardo Silva Meluk Foto: CEET

Cúcuta amanecerá hoy con un nuevo sol. El estadio General Santander volverá a abrir sus puertas para el fútbol profesional. Los hinchas podrán sacar su camiseta rojinegra, la nueva, la vieja, la del amuleto, quizá alguna del título del 2006 o la de la Copa Libertadores del 2007. Y que saquen las banderas y los gorros, que alisten las gargantas, que ya deben estar afinadas para saludar al club, a esos nuevos 11 jugadores que saldrán hoy a la cancha para empezar a labrar esta nueva historia de resurrección.



Esos hinchas saben de pasión. En estos días estuvieron muy activos adquiriendo su abono, plan estratégico del nuevo presidente Silva para llenar las tribunas. Silva dijo durante la semana que ya iban más de 14.000 abonos vendidos. Versiones de prensa indicaron ayer que ya van en 17.000. Hoy se esperan más de 30.000 aficionados. Además, se anuncian banderas para todos los hinchas, para que el General Santander sea carnaval. Y los abonos siguen a la venta, hasta el 24 de julio, para garantizar presencia en los 8 partidos de local.

Cúcuta Deportivo Foto: Dimayor - Vizzor Image



El nuevo equipo será dirigido por el exfutbolista Aquivaldo Mosquera, el mismo que fuera zaguero de la Selección Colombia y que recientemente recibió su título como entrenador. El mismo que ya piensa como un motilón más. “Tenemos muchas ganas de que arranque el torneo, y queremos que sea un equipo que le guste a la gente, que sea dinámico, que se entregue en todo momento. Hay muy buenos jugadores”, dijo Mosquera a 'Win Sports'.



Los hinchas podrán ver también a tres argentinos que llegaron a sumar su condición de extranjeros y que generan expectativas: Ezequiel Mastrolía, Maximiliano Coronel y Lucas Ríos. También a los dos principales refuerzos, César Arias y Jonathan Agudelo. Hay equipo. Cúcuta alimenta así su sueño.



Los jugadores y los hinchas llevan en la sangre un deseo de reivindicación, como quien clama, ‘somos Cúcuta, y estamos de vuelta’, esa será la consigna de batalla. El equipo sueña con regresar cuanto antes a la A, para que el retorno sea completo y triunfal. Pero para ello deben ganar este torneo de seis meses, y luego buscar el cupo a la A contra Chicó, ganador del primer semestre. Esa es la tarea, la mentalidad, no hay de otra. Llegó el día, vibra el General Santander, porque ahí viene con todo el resucitado Cúcuta Deportivo.

PABLO ROMERO

REDACTOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@PabloRomeroET

