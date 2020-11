¿Qué va a pasar con el Cúcuta? La explicación de Dimayor

Cúcuta Deportivo entró en proceso de liquidación y por ahora, lo único fijo es que los dos partidos de Liga que vienen, contra América y Nacional, los pierde en el escritorio. ¿Y después qué viene? Acá, la explicación del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

La decisión de la Dimayor. "Después de un análisis jurídico el partido no va, esos puntos se le dan al América y los del domingo a Nacional. Cúcuta está en un proceso de liquidación y por eso se da esta decisión".



El anticipo que se le iba a dar a Cúcuta. "Esta es una situación excepcional, en un momento difícil, un año de pandemia, y ese fue el criterio con el que se intentó ayudar, eso necesitaba la aprobación de los 36 clubes y finalmente no se aprobó".



¿Eso no es abrir la puerta a más incumplimientos? "Los recursos están escasos no solo para el Cúcuta sino para todos. Poner a rodar un balón puede costar 20 millones de pesos. Eso no es excusa. Cúcuta venía en un proceso de reorganización, no pudo cumplir con eso y por eso se llegó a esta instancia".



Qué va a pasar con Cúcuta. "Este proceso apenas está comenzando, está en cabeza de la Superintendencia de sociedades, ellos deben nombrar un liquidador y en las próximas semanas hay que llevar el proceso hasta el final. Vamos a ver cómo podemos ayudar para que esas decisiones ayuden al fútbol en Colombia".



¿Va a poder competir? "Hay que esperar cómo se termina este proceso hasta el final, que básicamente es pagar todas las acreencias. El equipo como tal sigue, pero esas decisiones si va a seguir jugando no puedo aclarárselas, porque depende de lo que pase con la Superintendencia de Sociedades. Lo primero es ver quién va a ser el liquidador y que luego él tome las decisiones más acertadas para el club".



Qué va a pasar con la liguilla de eliminados. "El tema de la liguilla lo tenemos que analizar con la gerencia deportiva, trabajar con el liquidador. No tengo la respuesta sobre si el equipo pueda jugar. Desde lo deportivo hay una afectación, miraremos cuál es la mejor manera de atender eso. Seguramente tendremos que citar una junta de competencia".



¿Qué va a pasar con los jugadores? "Esa es una de las responsabilidades del liquidador. Los jugadores son los primeros afectados, pero desde lo legal se puede trabajar con ellos, tienen el primer derecho y el liquidador tiene que trabajar para que se haga lo mejor sin afectar a los jugadores. Seguramente va a tener esa disposición de trabajar con la Dimayor para que sigan jugando".



La ficha. "Eso tiene que ser parte del proceso de liquidación. Al final de ese proceso una de las consideraciones es qué pasa con esa ficha. Hay que agotar todo el proceso y ver qué pasa con esa ficha".



La diferencia con el Pereira, que también está en proceso de liquidación. "Cuando se entra en un proceso de liquidación esto queda a órdenes de la Superintendencia y de un juez. El caso de Pereira es distinto, pero se le permitió seguir jugando. La Dimayor no tiene ninguna injerencia en ese tema. Seguramente en aras de que puedan desarrollar su actividad el liquidador va a pedir que se pueda jugar y los jugadores puedan tener competencia".



¿La decisión es por la orden de liquidación o por la suspensión del reconocimiento deportivo? "La decisión se toma es por el proceso de liquidación. El otro proceso se inició debidamente por el Ministerio del Deporte, tuvo dos instancias, una en la oficina jurídica. Esa suspensión tuvo un tema de notificaciones, eso ya se surtió, los cinco días hábiles están corriendo y quedaría en firme desde el punto de vista deportivo pero esa ya no va a surtir ningún efecto".



El partido de Copa con Tolima. "El liquidador lo van a nombrar al parecer el miércoles. Si los tiempos no dan, ese partido de Copa correrá con la misma suerte de los juegos con Nacional y América".



