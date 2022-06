La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Dimayor, desarrolló este jueves su Junta de Competencias para definir detalles del torneo de ascenso en el segundo semestre, que tiene como gran novedad la reaparición del Cúcuta Deportivo.

La Dimayor informó que, en el día de hoy, se realizó la Junta de Competencia de la Torneo BetPlay DIMAYOR II-2022 para debatir y tomar diferentes decisiones con relación al sistema del campeonato que se disputará en el segundo semestre y el calendario de competencia.



De la reunión virtual a la que asistieron los clubes del Torneo BetPlay, quedaron las siguientes conclusiones:



– Inicio de competencia 10 de julio.

– Final de la competencia el fin de semana del 26 de noviembre.

– El sistema del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2022, tendrá 16 fechas en la fase Todos contra todos (incluye fecha de clásicos), Cuadrangulares semifinales, Final a partido de ida y vuelta, Gran final y Repechaje en partido ida y vuelta.

– La jornada de clásicos se organizará de la siguiente manera:

Atlético FC vs Boca Juniors de Cali

Bogotá FC vs Tigres FC

Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó

Real Santander vs Cúcuta Deportivo

Real Cartagena vs Barranquilla FC

Deportes Quindío vs Orsomarso SC

Leones FC vs Valledupar FC

Atlético Huila vs Llaneros FC



Así las cosas, el Cúcuta iniciará su regreso a la B contra Bica Juniors de CAli.

Listo el calendario del segundo semestre en el torneo de la B, el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo debutará frente al Boca Juniors de Cali.⚫🔴 pic.twitter.com/ek132nh61r — IDN Medio Digital (@IDNmediodigital) June 9, 2022

En la asamblea extraordinaria de Dimayor que se llevó a cabo en abril, se determinó que el Cúcuta Deportivo estará de regreso en el fútbol profesional colombiano, después de ser desafiliado en diciembre de 2020 por su crisis administrativa.



Cúcuta, cuyo nuevo presidente es Eduardo Silva, y que sigue siendo propiedad de Augusto Cadena, vuelve a competir, tras adelantar su proceso para recuperar su vida deportiva, con el visto bueno de Dimayor.



