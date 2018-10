Cuatro grandes están obligados a ganar para sobrevivir en la Liga

Salvo en el torneo 2010-I, en el que la final se jugó con apenas cuatro equipos, nunca los dos equipos tradicionales de Bogotá y los de Cali se han quedado por fuera de las fases finales de la Liga. El caso se podría dar este semestre: Millonarios, Cali, Santa Fe y América están hoy eliminados.

A tres fechas del final de la fase todos contra todos, estos cuatro equipos, cuatro de los ‘grandes’ de la historia del fútbol colombiano, se juegan el semestre. En el caso de Millonarios, la Liga es lo único que le queda para salvar un semestre muy complicado. Los azules acaban de salir de una maratón de 22 partidos en 70 días y, por fin, tuvieron una semana de descanso, apenas para recuperar a algunos jugadores y pensar en el líder, Deportes Tolima, al que recibirán en El Campín.

Deportivo Cali derrotó a Equidad en el estadio Palmaseca. Foto: Juan Pablo Rueda / CEET

Cuando juegas tan seguido es muy difícil mantener el rendimiento, más nosotros que somos los más cargados. FACEBOOK

TWITTER

“Cuando juegas tan seguido es muy difícil mantener el rendimiento, más nosotros que somos los más cargados. No se puede siempre mantener el nivel, otra cosa es cuando es semana a semana, es muy difícil cuando juegas y juegas y prácticamente no hay descanso”, dijo Russo a Futbolred.



Millos, que tiene que hacer al menos siete de los nueve puntos que le quedan por jugar si quiere clasificar, llega con tres triunfos seguidos al juego de este sábado. Pero su calendario no es fácil: después del partido con el campeón, debe ir a Neiva para jugar contra Huila y luego cerrará con el clásico frente a Santa Fe, que podría ser definitivo para ambos.



“Nosotros seguimos manteniendo una forma de jugar, no creo en las cosas mágicas, creo en el trabajo, en la relación que tenemos con los jugadores. En esto no hay milagros. Estamos juntos en todo esto, no hay un cambio sustancial. Sabía que en algún momento recuperaríamos los niveles”, agregó Russo.

Con la Copa en la cabeza

Si a Millos solo le queda la opción de la Liga, Deportivo Cali aún tiene dos opciones. Está a dos puntos de Rionegro Águilas, el octavo clasificado, pero también está cerca de llegar a la semifinal de la Copa Suramericana, tras el 1-1 frente a Santa Fe del martes pasado. Un 0-0 en casa o un triunfo le da el tiquete.



“Veo difícil y complicado entrar a los ocho”, se sinceró el técnico Gerardo Pelusso tras la derrota del domingo pasado 2-0 frente a Alianza Petrolera, al que mandó suplentes para darle prioridad a la Copa Suramericana. “Si este fuera un campeonato de los normales, con 29 puntos se podría clasificar. Pero este ha sido un torneo muy atípico, hay mucha diferencia entre los de arriba y abajo”, agregó.



El empate en Bogotá hizo crecer la ilusión de ganar un torneo internacional. “En las primeras posiciones de la Liga están los equipos que no tuvieron competencia internacional, por fuera están los grandes que estuvimos. En la Suramericana, a lo mejor, está que la posibilidad de llegar y ganarla, la Liga se juegan dos todos los años”, puntualizó.

Santa Fe representa a Bogotá, en la Copa Suramericana. Foto: AFP

Santa Fe, undécimo en la Liga con 22 puntos, va a afrontar los dos partidos que tiene en los próximos cinco días con su grupo principal, con la idea de tratar de mantener las opciones en el torneo local antes de ir a Palmaseca a buscar un triunfo o un empate a dos o más goles para meterse a la semifinal de la Suramericana. Pero en la cabeza del DT Guillermo Sanguinetti, tras la derrota 0-1 frente a Equidad, el sábado pasado, la prioridad también es la competencia internacional.



“No tenemos la cantidad de jugadores necesarios para tener dos equipos. Yo creo que sí sería importante tener la posibilidad de tener una plantilla más grande y así tener más opciones con tantas competencias”, dijo Sanguinetti. “Sabemos que estamos lejos de la clasificación a copas internacionales por reclasificación, por eso sabemos que debemos apuntar a ganar la Copa Suramericana por encima de todo”, agregó.

La voz de la resignación

América ha tenido un año para el olvido. Se despidió hace rato de los torneos internacionales (Defensa y Justicia lo humilló en Cali y lo sacó de la Suramericana), regaló la opción de llegar por la vía de la Copa Colombia al mandar juveniles a jugar contra el hoy descendido Leones y quemó dos cuerpos técnicos, los de Jorge ‘Polilla’ da Silva y Pedro Santos.

Fernando Aristeguieta le dio la victoria al América de Cali 2-1 contra Rionegro. Foto: Juan Pablo Rueda / CEET

Matemáticamente, América, con 20 puntos, aún podría clasificar, pero depende de muchos resultados ajenos, por lo cual el DT Fernando ‘Pecoso’ Castro ya comienza a pensar en cómo armar el equipo de 2019.



“Estaba ilusionado. Mi pensar era que faltando una fecha o dos podría estar dentro de los 8. No se dio por el poco tiempo que llevo acá y porque el equipo estaba casi que en el último lugar”, dijo ‘Pecoso’. “A este equipo hay que reforzarlo. No es que se vayan a ir todos. Hay que mirar en dos o tres posiciones; y traer dos delanteros más”, concluyó.











DEPORTES