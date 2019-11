En la Liga se pierde cada vez más tiempo efectivo de juego

En el fútbol colombiano es frecuente ver quejas acerca de que se quema mucho tiempo, de que los partidos son muy cortados y que hay muchas simulaciones. Y eso no es gratuito: comparado con las principales ligas europeas, en la de Colombia se pierde mucho más tiempo.

La firma Superliga Innova, el departamento de innovación y tecnología de la Superliga de Argentina, comparó el tiempo efectivo de juego en ese campeonato con el de los principales del fútbol europeo (véase gráfico).



Para eso se basa en los datos de dos firmas, Opta y Stats. El balance fue que Argentina estaba por debajo de todos.

A pedido de EL TIEMPO, esta misma firma incluyó la Liga colombiana en esa comparación: si bien está por delante de la Argentina, sí está por debajo de las europeas.



Y, además, este torneo se ha perdido más tiempo comparado con años anteriores: en febrero de 2018, la plataforma de datos AZ Sportech reveló que el tiempo efectivo de juego en el fútbol colombiano, en promedio, era de 54 minutos y 53 segundos. Ahora, Superliga Innova publicó que la cifra bajó a 52 minutos y 8 segundos.



¿Cuáles son las causas de que en el fútbol local se pierda más tiempo ahora? “La desesperación de resultados, los momentos que se viven, la sacada de técnicos en la manera en que se hace, nos ha llevado a esta exacerbación. Acá se necesita un compromiso de todos, de la misma Dimayor, que reúna a los capitanes, a los técnicos, para velar por mejor fútbol”, opinó Oscar Héctor Quintabani, técnico campeón de la Liga local con Deportivo Pasto y Atlético Nacional.

Juan Carlos Osorio, actual entrenador de Nacional, también se había referido al tema. “Debemos tener un fútbol con alegría, competencia, de hinchadas, de llenar los estadios, que los que tienen las reglas nos dejen competir y haya mayor tiempo de fútbol efectivo”, dijo Osorio entonces.



Rafael Robayo, hoy en el Atlético Bucaramanga, considera que los partidos son muy cortados en Colombia. “El tema de las faltas, de las simulaciones, detiene mucho el juego en sí, los minutos de juego que se puedan tener. En ligas europeas tal vez se juega más: no todas las faltas se pitan, hay faltas de mínimo contacto y eso corta mucho el juego. Acá, a veces, los árbitros ven un empujón o una jugada en la cual ni siquiera hay el contacto, el tropiezo es inevitable, eso lo pitan como falta y se pierde mucho tiempo”, señaló Robayo.

Y es cierto que en Colombia se cobran más faltas. En las 20 fechas de la Liga se sancionaron 6.633 faltas, para un promedio de 33,2 por encuentro. Hubo 31 partidos con 40 o más faltas y dos con 50 o más: el clásico Santa Fe vs. Millonarios, el 9 de septiembre (50, 29 de los rojos y 21 de los azules) y el duelo Cúcuta vs. Alianza Petrolera, el 5 de octubre (53, con 33 de los rojinegros y 20 de los visitantes).



EL TIEMPO consultó sobre el tema a Ímer Machado, instructor de la Comisión Arbitral, pero dijo que no podía dar declaraciones sin autorización de la misma. Sin embargo, en un conversatorio con periodistas hace un par de meses, Machado dijo que la recomendación a los jueces era darle agilidad al juego.



“Ese tema de las faltas se siente cuando uno va a jugar un torneo internacional: allá no sancionan las mismas faltas que acá y los equipos se ven sorprendidos, porque acá sí se pitan y uno espera que la piten, no tienen la misma percepción de los árbitros de las faltas que pitan acá”, expresó Robayo.



“Yo veo otra cosa: veo árbitros muy jovencitos, sin ascendencia, muchos tienen menos de 30 años, no pueden con eso. Es otro factor complicado, se ha exagerado en el recambio de los árbitros”, opinó Quintabani.



Los tiempos de reposición en Colombia no suelen ser de, máximo, cinco minutos. En de Rusia 2018, con la aparición del VAR, ese tema se manejó con mucha precisión y el tiempo efectivo de juego fue, en promedio, de 56 minutos y 45 segundos.



“Acá antes es lo contrario. Los dos equipos hacen los seis cambios, se pueden perder minutos en una falta donde los médicos entran, o una expulsión, y reponen tres o cuatro minutos, no se ve igual”, explicó Robayo.



A ese tema también se refirió, en su momento, Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios. La Comisión Arbitral debe hacer algo. Algunos árbitros creen que porque agregan tiempo, pueden permitir que se detenga el juego así no más. Ya son varios partidos que no hay continuidad del juego y el árbitro lo permite, no puede seguir pasando”, dijo.



Quintabani agrega que también hay culpa de parte de los futbolistas. “Los árbitros han exagerado un poco, se cometen muchas faltas, pero el arquero, si va ganando, se queda en el piso, se cambia los guantes, esas son mañas que quedan mal. Entendamos al profesional: por la forma como está manejando la misma dirigencia, un resultado x o y están sacando técnico o jugadores, no hay calma. Deberíamos empezar por eso”, concluyó.



