América de Cali, uno de los equipos pioneros en el Fútbol Profesional Colombiano, ha logrado recorrer una larga y satisfactoria historia desde su fundación en 1927.



Su nombre, América de Cali, surgió por un comentario de un uruguayo en 1924, según una de las teorías que se recoge en las páginas oficiales del club. Tres años después, exactamente el 13 de febrero de 1927, Benjamín Urrea decidió, junto a otros socios, fundar uno de los equipos con más prestigio del país.

El equipo, desde su fundación, logró jugar en torneos del Valle del Cauca y otras regiones del país, lo que le ayudó a prepararse para 1948, año en el que jugó su primer partido profesional contra Independiente Medellín en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en Cali.



Este fue apenas el primer partido de muchos que lograron darle felicidad a los hinchas, quienes, en ese momento, se fueron satisfechos con el resultado de 4 - 0. No obstante, no todo sería "color de rosas", dado que, en la década de los 50, no logró ser protagonista de los primeros torneos profesionales.



Sería en la década de los 70 cuando comenzó su época dorada, porque en 1979 logró obtener su primer estrella, según el portal deportivo El Futbolero.

Feliz cumpleaños al América de Cali en su aniversario 94, una gran historia, una gran hinchada. Aquí uno de los goles del primer título en 1979 pic.twitter.com/cXmosZ9Mk6 — Diego Rueda (@diegonoticia) February 13, 2021

Después de su primera victoria, en 1982 llegaría su segundo estrella tras vencer a Millonarios en Bogotá. En esta época, Antony de Ávila, oriundo de Santa Marta, se coronó como el goleador histórico.



En 1983, América de Cali ganó su tercer estrella, después de enfrentarse a Junior de Barranquilla. De hecho, para este mismo año logró alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, según el portal web del equipo.



En 1984, ganaría nuevamente la Liga Colombiana al vencer a Millonarios. Año que le dio pie al América del Cali para incorporar a Guillermo de la Rosa y a Cesar Cueto, jugadores peruanos, según el citado medio.



En 1985, lograría ganar su quinta estrella al confrontar al Junior de Barranquilla, gracias a Juan Manuel Battaglia.



Finalmente, en 1986, ganó contra Deportivo Cali, logrando obtener, para esta época, cinco estrellas consecutivas.

10 años no sé; pero de lo que estoy seguro es de que mañana el Deportivo Cali cumple 35 años de pasar a ser el SEGUNDO equipo con más estrellas del Valle del Cauca, luego de quedar SEGUNDO en el campeonato que le dió la estrella #6 al América de Cali, sellando el pentacampeonato. https://t.co/HRaQP5WRwY pic.twitter.com/gctBMW4HCJ — Tulio GODmez 😎💵 (@tulioGODmez) December 16, 2021

En 1990, América de Cali obtuvo su séptima estrella contra Santa Fe, partido disputado en la capital del país.



Dos años después, en 1992, el equipo vallecaucano, bajo la dirección del técnico Francisco Maturana y la asistencia de Diego Umaña, logró la octava estrella, cuando se enfrentó contra Deportivo Cali.



Después de esta última victoria, pasaron cuatro años para que en 1996 - 1997 pudiera convertirse, por novena vez, en uno de los ganadores del campeonato colombiano al enfrentarse contra Atlético Bucaramanga, según el portal del América de Cali.



Tres años después, en el 2000, pudo obtener la décima estrella y, al año siguiente, en 2001, ganaron la undécima estrella, al enfrentarse contra al Deportivo Independiente Medellín.



Al año siguiente, es decir, en 2002, el equipo consiguió el tricampeonato al ganar tres estrellas consecutivas, después de debutar con Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

¡¡PARTIDAZO!!

América de Cali Goleó a Santa Fe en un excelente partido, con jerarquía, aprovechando los errores del equipo Santa fe.

Muy buen partido de Yesus que demuestra una vez más que es el 10 del equipo escarlata, bien todo América y se huele a estrella 15.💪🏾⭐🇵🇪 pic.twitter.com/kTU6SiOCAj — Jhoyner Noguera (@JhoynerNoguera) December 21, 2020

En 2008, el América de Cali es campeón internacional de la Copa Internacional Cafam 50 años, "ganando el primer partido contra Santa Fe desde el punto penal y posteriormente la final contra Millonarios 0-1", según el portal del equipo.

⚽️El 21 de diciembre de 2008 es una fecha que los hinchas del @AmericadeCali jamás van a olvidar, ese día el equipo 'escarlata' alzó su estrella 13 y el Pascual Guerrero fue testigo.⚽️



Toda la información aquí 👉https://t.co/q8JTR8Cl9u pic.twitter.com/7hi6IKKNlh — DIMAYOR (@Dimayor) December 3, 2019

Pero eso no es todo, dado que, el 21 de diciembre del mismo año, el equipo vallecaucano se encargó de ganar su décima tercera estrella, al ganarle al Independiente Medellín.



Para el segundo semestre del 2019, exactamente el 7 de diciembre, América de Cali logró ganar la estrella número 14, después de haber contratado al técnico bresileño Alexandre Guimarães, quien no dudó en fichar nuevos jugadores.

Liga Águila 2019-2



Campeón: América de Cali (Estrella 14)

Subcampeón: Junior



Partido de ida: Junior 0 - América de Cali 0

Partido de Vuelta: América de Cali 2 - Junior 0

Marcador Global: AME 2 - 0 JUN pic.twitter.com/e67piGirwf — Ed Gallego (@edgalleg0) January 1, 2021

Finalmente, 2020 se convirtió en la última fecha en la que el quipo ganó la estrella número 15, tras vencer a Santa Fe 3 - 2 en el marcador global. Juan Cruz Real fue el técnico que se encargó de llevar a esta victoria al América, según el medio El Futbolero.

Actualmente, América de Cali ocupa el tercer lugar dentro de los equipos colombianos con más títulos, después de Atlético Nacional, el cual se encuentra ocupando el primer lugar, y Millonarios, en el segundo lugar.

