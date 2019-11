¡Tolima dejó frío al Junior!: lo venció 1-3 en los cuadrangulares

No pudo ser peor para Junior el inicio de su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila II, y no pudo empezar mejor para Deportes Tolima. El conjunto tolimense derrotó a los barranquilleros 3 goles por 1, en compromiso que se jugó en el estadio Metropolitano.

Ánderson Plata, Juan Pablo Nieto y Álex Castro fueron los verdugos de Junior, mientras que Luis Narváez, de pena máxima, fue el autor de la ilusión rojiblanca.



Un traspiés doloroso, una derrota que puede salir cara a los dirigidos por Julio Comesaña en su intención de defender con éxito el bicampeonato. Este domingo Junior no fue el equipo sólido de fechas anteriores, no tuvo solvencia defensiva y careció de ella justo ante el mejor visitante del año en Colombia.

¡Qué pesadilla!

El inicio del partido para Junior fue una verdadera pesadilla. En 7 minutos Tolima ya sumaba dos opciones claras de gol y en 10 ya ganaba el compromiso.



Y de toda la defensa, el que llevó la peor parte fue Gabriel Fuentes. Por su zona ingresó como quiso el equipo que dirige Alberto Gamero. No se había terminado de acomodar Junior en el campo cuando Nilson Castrillón envió un centro desde el área custodiada por Fuentes, el atacante Jorge Ramos se elevó por encima de todos y estampó un cabezazo que, abajo, llegando a la raíz del pórtico, el arquero Sebastián Viera salvó al tiro de esquina. Se jugaba el primer minuto.



Tolima no paró y, recuperando rápido el balón, presionando el juego de Junior en el mediocampo, a los 7 generó otra acción de gol. Teófilo Gutiérrez perdió la bola, Jamilton Campaz inició una salida en contragolpe, compartió el balón con Ánderson Plata, quien buscó, por derecha, a Jorge Ramos, éste ingresó al área y rasante, remató para que Viera, otra vez, evitara la anotación de los ‘Pijaos’.

Hasta que llegó

El fútbol de Tolima en los primeros minutos fue un solo de violín. Sus acordes fueron perfectos, precisos, su toque fue sutil y el resultado no podía ser otro que la celebración. Y el gol llegó.



A los 10 minutos los tolimenses recuperaron en propia zona, el venezolano Bernaldo Manzano envió un precioso pase al vacío a Plata, quien aprovechó la salida de Viera y, con un globito, lo bañó para anotar la ventaja. El cancerbero uruguayo se vio comprometido al tratar de sacar el balón, pero falló en su intento.



Con el gol, Tolima no dejó de insistir. Álex Castro tuvo el segundo en otro remate rastrero que el salvador del arco rojiblanco logró evacuar.



Tolima siguió en lo suyo: apretar, presionar, recuperar rápidamente en cada rincón del campo, mientras que Junior no salió del desconcierto y solo hasta los 22 minutos, con un cabezazo de Edwuin Cetré que a medias rechazó el arquero William Cuesta, se asomó al arco rival.



Esa acción despertó a los barranquilleros y, poco a poco, empezó a inclinar la balanza a su favor. Y si bien su fútbol no fue tan fluido y con tanta generosidad ofensiva como el del Tolima, lo cierto es que arrinconó a la visita. Ni Castrillón, in Danovis Banguero volvieron a apoyar el ataque y debieron dedicarse a la labor defensiva.



Cetré tuvo, a los 34 minutos, otra acción inmejorable para igualar el marcador, cuando entró por izquierda, remató abajo, pero que la zaga tolimense sacó al tiro de esquina. Luego, el que trató fue Teófilo Gutiérrez, de media distancia, pero su remate se fue desviado.



Y esa presión del ‘Tiburón’ dio resultados. A los 39 minutos ‘Teo’ se inventó una jugada levantando sutilmente la bola hacia Sebastián Hernández, el capitán de Tolima Julián Quiñones lo desplazó con el brazo y el árbitro Jhon Ospina sancionó una pena máxima que Luis Narváez tradujo en gol y empate para los barranquilleros, marcador con el que se selló el primer periodo.

Junior, con la misma partitura

El complemento se inició como terminó el primer tiempo. Junior como el equipo dominador, como el dueño del juego, como el poseedor del balón. El de los acordes precisos fue el equipo de Julio Comesaña que, en una jugada de saque de banda que terminó en los pies de Sebastián Hernández, por poco encuentra el tanto de la ventaja cuando el volante antioqueño levantó el balón ante la ineficiente salida de Cuesta, pero el remate se estrelló en el horizontal.



Esa no fue la única opción de Junior. A los 4 minutos Daniel Moreno centró al corazón del área, acompañaron Sebastián Hernández y ‘Teo’, pero ambos se incomodaron y lo que era una acción clarísima de gol se convirtió en un remate suave, sin mayor riesgo.



El mismo Moreno, en un contragolpe en el que hubo superioridad juniorista, no aprovechó el acompañamiento de Teófilo y prefirió rematar que compartir. Se salvó Tolima y Junior, cuando pudo, no liquidó. Al final eso le costó.

Estaban en el banco

La fórmula del triunfo tolimense estaba en el banco. Y de la cabeza de Gamero nacieron las variantes que, al final, le dieron el triunfo. Juan Pablo Nieto y Omar Albornoz entraron por Jamilton Campaz y Ánderson Plata en los últimos 20 minutos y voltearon el juego a su favor.



A 32 minutos, apenas ingresado, Albornoz ganó por derecha, sacó un centro cerca al área chica de Viera y Nieto, desde atrás y con fortaleza, envió el balón al fondo del arco local para el 2 por 1.



Tolima, que en el segundo tiempo había perdido la finura del toque y del fútbol que sí había tenido en el primero, se fue arriba en el marcador y tan solo un minuto y 51 segundos después, llegó la puntilla, esta vez en los pies de uno de los jugadores destacados del juego, Álex Castro.



Castro aprovechó un error en la salida de la zona defensiva de Junior, yerro compartido entre Willer Ditta y Víctor Cantillo, superó a su defensor, quedó de frente a Viera, quien no tuvo más opción que salir a tratar de achicar, pero el volante de la visita suavemente levantó el balón para mandarlo a dormir en la red y darle a su equipo un triunfo que lo pone en la mira como uno de los opcionados para pelear el cupo a la final.



Para Junior la derrota fue inesperada, dolorosa y frustrante, pero de peores batallas ha salido adelante para, finalmente, ganar la guerra.





Sandra Rocío Gómez Manrique

EL TIEMPO

Barranquilla