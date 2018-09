Así se jugarán las semifinales de la Copa Colombia

La Dimayor definió los horarios de los partidos de ida de las semifinales de la Copa Colombia. La programación sufrió cambios debido a que Millonarios, uno de los clasificados, deberá jugar el martes 2 de octubre con Santa Fe, en los octavos de final de la Copa Suramericana.

Así las cosas, el partido entre Leones y Atlético Nacional se jugará en la fecha originalmente estipulada, el miércoles 3 de octubre, mientras que el encuentro entre Once Caldas y Millonarios se movió para el viernes 5 de octubre.



La Dimayor aún no ha anunciado la programación de la fecha 13 de la Liga, por lo cual, seguramente, los partidos Once Caldas vs. Leones y Millonarios vs. Equidad, correspondientes a esa jornada, muy seguramente no se jugarán en el fin de semana del 7 de octubre, sino que se moverán uno o dos días.

Programación de las semifinales (ida)

Miércoles 3 de octubre



Leones FC vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Viernes 5 de octubre



Once Caldas vs Millonarios FC

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



DEPORTES